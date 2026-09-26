26.09.2026 | 10:15

Кметът на Враца обменил 1.5 млн. евро в чейнджбюра чрез подставени лица

МВР предаде на прокуратурата Калин Каменов заради нагла схема с луксозни джипове, грозят го до 8 години затвор

Кметът на Враца Калин Каменов е предаден на прокуратурата заради разследване за пране на пари след мащабна проверка на ДАНС.

Според събраните данни в края на 2025 година подставени лица са обменили милиони левове в евро чрез столични чейнджбюра, използвайки фалшиви документи за произход на средствата. Установено е, че тези участници не разполагат с личен ресурс за такива суми, а разследващите сочат управника като реален собственик на превалутираните пари, твърди стоиличен таблоид.

Само преди седмица градоначалникът е даден на прокуратурата и за друга схема, свързана с неправомерно придобити луксозни джипове на стойност над 340 хиляди лева. Автомобилите, закупени уж за нуждите на социалните услуги през 2024 година с участието на заместник-кмета Цветан Стоичков и съветника Александър Владимиров, са били използвани за лични цели с общинско гориво. За това длъжностно престъпление в особено големи размери законът предвижда наказание лишаване от свобода до 8 години.

Срещу Калин Каменов е подновено и старо разследване за обществена поръчка на стойност 9 милиона лева от 2021 година за доставка на тролейбуси. Превозните средства, обявени за полски, се оказали произведени в Беларус на двойно по-ниска цена. Европейската прокуратура вече даде на съд управителя на доставчика, а сега местните служби изискват цялата документация от общината за изясняване на цялата престъпна схема.