23.10.2026 | 10:40

Колтуклиева е приета отново в болница след инцидента

Днес ще бъде решено дали журналистката ще бъде оперирана заради травмата в рамото

Макар първоначално да бе освободена от Военно-медицинска академия за домашно лечение, журналистката Соня Колтуклиева късно снощи отново е постъпила в болница, в резултат от инцидента, при който гард на НСО я повали грубо на тротоара.

Инцидентът стана при опит на Колтуклиева да получи отговори от председателя на Народното събрание Михаела Доцова пред офиса на „Прогресивна България“ след партийна сбирка там.

„В болница “Света София” съм от снощи. По-добре съм, вливат ми обезболяващи, така болката става поносима – написа на профила си във „Фейсбук“ Колтуклиева. – Д-р Христо Мазнейков и екипът на ортопедията решават днес дали да ми оперират рамото или да ме подложат на консервативно лечение. Проф.Николай Габровски ми каза по телефона, че ще следи какво се случва и след 4-5 седмици ще трябва да направят контролен скенер, може да има скрити увреждания. Още не знам какви са резултатите от изследванията на вътрешните органи“.

Колтуклиева разказва също, че не може да чете и да говори по телефона, както и че има силно главоболие.

„Брутално беше това и жестоко. С какво застрашавах Михаела Доцова?! С един телефон ли?“, пише още Колтуклиева и посочва, че нещо трябва да се промени.

„От години се оплакваме – не само аз – от охранителите на Румен Радев. Никаква реакция. И ето докъде се стигна. Кожената барета ме спаси от фатален край при падането на тротоара – казва тя. – Кои са те, че ги вардят като божества?! Какво си въобразяват?! Че са капиталът на нацията ли? Не са. Напаст са. Арогантни и брутални, жестоки и безмилостни. Нека се радват, че ще бъда за известно време извън строя. Но аз ще се върна. Вярвам, че много хора сега прогледнаха. Няма политика в това. Човещина. Трябва ни човещина“.