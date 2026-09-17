17.09.2026 | 10:12

Психологът Росен Йорданов отказа да се оттегли от делото „Петрохан“

Той намекна, че експертизата е изтекла в определени медии от МВР

Психологът Росен Йорданов няма да се оттегли като вещо лице по делото „Петрохан“, въпреки искането на адвокатите на Стилияна Майсторова и Мирослава Иванова да бъде отстранен заради пристрастност и предубеденост. Това стана ясно от неговите обяснения пред БНТ.

„Те нямат какво друго да направят“, коментира Йорданов, изказвайки се изключително пренебрежително за адвокат Ина Лулчева, която е подала искането. Той твърди, че не е имал предварителни нагласи и лични отношения с участниците в случая. Факт е обаче, че Йорданов раздаде доста интервюта преди да бъде привлечен като експерт и да се запознае с доказателствата по делото, в които застъпваше същите тези, които по-късно включи в експертизата.

Психологът подчерта, че в България има много малко специалисти, които могат да изготвят подобна експертиза, и се обяви за основател на криминалната психология у нас.

Йорданов отхвърли твърденията, че пресконференцията на прокуратурата е била прибързана, защото 12 от експертизите, включително една от ключовите – ситуационната за случилото се в хижа „Петрохан“, не са готови. „Всички експертизи са готови. Комплексната експертиза по „Петрохан“ е изготвена, но все още не е подписана, но аз знам какво пише в нея, чел съм я“, отсече той. Според него оповестяването на разследването не може да бъде забавяно заради други процедури и институции. Една от експертизите например се чакала от „Секрет сървиз“ и нямало скоро да е готова.

По принцип експертизите се прилагат към делото, едва след като бъдат подписани, защото някои от експертите би могъл да има възражения и несъгласия. Самата прокуратурата също не ги смята за готови и не би следвало да се оповестяват.

Йорданов определи изтичането на пълния текст на експертизата в медиите като прибързано и допълни, че материалът не е трябвало да бъде публикуван без необходимата редакция. Той се е свързал с журналистите и ги помолил да редактират текста. Първоначално експертизата бе публикувана с цялата чувствителна информация и пълните имена на замесените лица, включително и на непълнолетно момиче. След разразилия се скандал сайтове, които я публикуваха, замениха част от имената с инициали.

„Тази експертиза, изтичането ѝ в един сайт – това ни е болката“, обясни Йорванов и обвини МВР, че оттам е изтекла информацията. Той подчерта, че докато документът е бил при него и е предаден на прокуратурата, всичко е било наред. Но не и след като експертизата е била предоставена на МВР и близките са получили възможност да я прегледат.

„Към МВР ли водят течовете на информация?“, попитаха водещите. „Ами вие ще кажете“, отговори Йорданов. Той разкритикува медийната политика на МВР. По думите му още докато е работил в института по психология, е смятал, че не е добре пиар екипът да се движи основно с министъра. Според него всяко министерство трябва да има хора, които да се грижат за публичното представяне на институцията и нейната работа, а не само за имиджа на министъра. „Тези екипи се грижат за министъра, а какво се случва в министерството, няма никакво значение – пълна какофония“, коментира той.

Психологът коментира и политическия контекст около случая, като заяви, че той бил нормален, защото се води политическа битка. В самата експертиза има цяла секция, отделена на политически разсъждения, която няма нищо общо с разследването.

Йорданов разказа, че по делото имало свидетел, който споменал името на депутата от „Да, България“ Ивайло Мирчев още преди създаването на партията. По думите му свидетелят разказал и за списък с хора, които трябвало да изграждат бъдещата политическа формация, както и че приятелят на Ивайло Калушев – Асен Асенов, е трябвало да оценява кандидатите. „Как да не е политическо?“, попита Йорданов. По думите му Калушев никога не е извършвал дейност в обществена полза, а впоследствие изведнъж е получил възможност да се занимава с охрана и да бъде „рейнджър“. Според него това не би могло да се случи без политическа подкрепа.