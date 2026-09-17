17.09.2026 | 10:15

Запорираха джипове и шейни от хижа Петрохан, проверяват и банкова сметка в САЩ

Прокуратурата продължава да проверява произхода и движението на парите на ламата Ивайло Калушев

Джипове и шейни, открити в хижа „Петрохан“, са поставени под запор в рамките на разследването за финансирането на групата около Ивайло Калушев. Паралелно с това е установена и банкова сметка в САЩ, за която българската прокуратура е поискала съдействие от американските власти.

Софийската градска прокуратура продължава да проверява произхода и движението на парите, свързани с неправителствената организация, стопанисвала хижата. Разследващите изясняват с какви средства са придобивани превозните средства и друго имущество, свързано с дейността на групата.

По указание на наблюдаващия прокурор НАП е започнала действия по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за установяване на произхода на средствата, използвани за покупката на автомобилите. Към момента върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки.

Финансовата линия по случая включва проверка на банкови сметки и операции на свързани лица. Установени са сметки в България, както и чуждестранна банкова сметка, която попада под юрисдикцията на Съединените щати. За нея е изпратено официално искане за съдействие по линия на международното правно сътрудничество.

Разследването трябва да установи откъде са идвали средствата, как са били прехвърляни и за какво са използвани. Проверява се и имуществото, придобито с тях. От прокуратурата подчертават, че работата по тази линия продължава и се събират допълнителни доказателства.

Общо три отделни производства са свързани със случая „Петрохан – Околчица“. Едното изяснява обстоятелствата около смъртта на шестимата души, второто е свързано с частното училище „Космос“, а третото е насочено именно към финансирането на групата и движението на парите.

Само преди дни разследващите представиха и нови данни за шестте смъртни случая край хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. По официалната информация към този етап няма установени данни за външна намеса. По случая са извършени десетки огледи, разпитани са множество свидетели и са назначени голям брой експертизи, част от които все още не са приключили.

Финансовото разследване остава отделна линия и трябва да даде отговор как е била издържана групата, откъде са постъпвали средствата и с какви пари е придобивано имуществото, открито след трагедията.