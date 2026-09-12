12.09.2026 | 17:15

Куриоз: В Пазарджик крадат колички от „Кауфланд“ и ги оставят пред блоковете си

Проблемът не е само сезонен, а продължава през цялата година

Количките от хипермаркетите масово „изчезват“ от паркингите и се озовават пред блокове, гаражи и входове в Пазарджик. За това сигнализират жители на района около „Кауфланд“, цитирани от местния вестник „Знаме“.

По думите им проблемът не е само сезонен, а продължава през цялата година. Вместо да бъдат върнати на определените места, колички се оставят по улиците и пред жилищните сгради, за да не се налага на „удобните“ им ползватели да ги връщат обратно.

Жителят на ул. „Пловдивска“ Васил Бинев коментира, че колички могат да се видят дори наредени в края на паркинга, вместо да бъдат поставени на регламентираните места.

Ситуацията предизвиква сериозно недоволство сред гражданите, които са категорични, че правилата трябва да важат за всички, а не само когато ни е удобно.

„Едва ли в Западна Европа си позволяват това“, коментира Бинев.

И накрая остава горчивият въпрос: защо спазването на правилата за някои е задължително само в чужбина, а у дома – по желание?