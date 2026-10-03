03.10.2026 | 9:43

КЗП нахлува в петте най-големи търговски вериги

Акцията ще разследва цените, оябви председателят на Комисията Мая Манолова

Петте най-големи търговски вериги у нас влизат във фокуса на проверки за цените на основни хранителни продукти. Инспектори на Комисията за защита на потребителите започват проверки в различни градове на страната, а резултатите от тях трябва да бъдат обобщени в анализ до 10 дни. Това съобщи председателят на комисията Мая Манолова.

Първоначално проверките ще бъдат насочени към две групи стоки – млечните продукти и плодовете и зеленчуците. Именно за тях в КЗП са получени най-много сигнали от потребители.

Инспекторите ще проследяват реалните продажни цени в магазините и начина, по който търговците предлагат продуктите. Ще бъдат събрани и данни за доставните цени, които впоследствие ще бъдат сравнени с цените на рафтовете. Ще се прави и съпоставка между актуалните стойности и тези към определени предходни периоди.

Целта е да се установи как се формира крайната цена и има ли обективни икономически причини за поскъпването на отделни продукти.

По думите на Манолова в комисията продължават да пристигат стотици жалби, свързани с цените на основни храни. Част от потребителите сигнализират за голяма разлика между доставната цена и тази, която впоследствие виждат на рафта.

Има и оплаквания за предполагаеми заблуждаващи търговски практики. Сред посочените случаи са вносни хранителни продукти, които според сигналите се представят пред клиентите като български.

Проверките на място ще продължат до края на следващата седмица. Търговските вериги ще могат да представят обяснения за причините за увеличението на цените.

КЗП ще проверява и произхода на продуктите, като за целта ще работи съвместно с Българската агенция по безопасност на храните.

При установено необосновано увеличение на цените нормативната уредба предвижда санкции между 10 000 и 100 000 евро за всеки отделен продукт. Очаква се до 10 дни комисията да представи анализ на събраната при проверките информация.