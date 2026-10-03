03.10.2026 | 9:48

Само Радев като пилот на костите липсва в „Самуил: Завръщането“ 1.0

По земя и небе - днес посрещаме останките

Еуфорията по посрещането на костите на цар Самуил стига изключителни висоти. Наистина висоти, тъй като ще бъдат включени бойни самолети. По земя нещата също са сериозни – артилерийски салюти като приветствие, влакове ще извозват безплатно поклонниците. Липсва единствено премиерът Румен Радев в характерно амплоа. Да пилотира баш транспортиращия костите самолет, разбира се, пише „Сега“.

Държавната церемония си има официалното име – „България посреща цар Самуил“. Ще тече утре. Всичко започва сутринта, когато тленните останки на прочутия владетел ще бъдат предадени от Гърция на България. Мястото е Музеят на византийската култура в Солун, действието ще извършат премиерите Мицотакис и Радев.

Останките ще бъдат качени на български „Спартан“. Самолетът ще бъде прехванат и ескортиран от двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Всички те ще прелетят над площад „Княз Александър I“ в София около 12:30 часа. Докато изтребителите повторно кръжат над площада за кратко авиошоу, Спартан“-ът ще кацне на софийското летище. От там до площада останките ще бъдат пренесени от военни. На площада Радев ще произнесе слово. При изпълнението на българския химн ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит. Саркофагът ще бъде положен в южната част на напречния кораб на базиликата.

За да се стекат българите, БДЖ пуска двупосочни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще заплащат единствено стойността на резервация за седящо място от 0,51 евро в една посока. Разписанията са направени така, че хората да пристигнат до 12:30 часа в София и да се приберат обратно в рамките на деня. Част от тях ще може да се повозят на новите влакове „Алстом“. Странно е обаче, че маршрутите не включват Североизточна България – може би, защото скоростите при БДЖ са такива, че няма как човек от Североизточна България да отиде до столицата, да постои малко и да се прибере в рамките на денонощие.

Община Петрич също се включва в галимацията. В 8.30 часа безплатни автобуси ще тръгнат за София, за да превозят хора.

А може ли без БНТ? Не. Извънредна програма „Цар Самуил: Завръщането“ почва в 8 часа, проследявайки всеки миг от церемонията. Повече от ясно е, че и другите телевизии няма да се посрамят. При някои извънредните студиа почват още от тази вечер.