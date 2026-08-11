11.08.2026 | 18:58

Лекари от Александровска болница извадиха 27-килограмов тумор от 60-годишна

Коремът ѝ нараства през 2022 г., но не потърсила медицинска помощ от страх от операция

27-килограмов тумор отстраниха от корема на 60-годишна жена хирурзите в Александровска болница, съобщават на сайта си от лечебното заведение. Високоспециализираната операция е продължила около 6 часа.

Пациентката е потърсила помощ в Александровска болница, защото имала тежест и болки в тялото и силно увеличена коремна обиколка. А оплакванията й се проявили още през 2022 г. Тогава е забелязала, че коремът ѝ нараства, но не потърсила медицинска помощ от страх от операция.

За 4 години туморното образувание достигнало гигантски размери.

Извършена е шест часова високо специлизирана операция е от хирурзите проф. Атанас Йонков, проф. Димитър Буланов, д-р Пламен Петков, д-р Янислав Митков, д-р Иванка Танева, урологът проф. Красимир Янев и анестезиологът доц. Йорданка Ямакова, началник на КАИЛ.

От коремната кухина на жената е отстранен тумор с тегло 27 кг. Формацията обхващала коремната кухина от таза до диафрагмата. Въпреки сложната интервенция и срасналите околни структури и органи, следоперативният период протича без усложнения и пациентката е изписана в добро общо състояние, казват от Александровска болница.