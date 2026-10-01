01.10.2026 | 21:57

Луди са в БФС? Новият национален селекционер се снимал гол, вързан за леглото (видео)

Атанас Рибарски е герой в клипа на Преслава на хита й "Лудата дойде"

България не случи на футболен селекционер. Новият Атанас Рибарски се оказа герой в клип на Преслава, където е сниман гол, завързан за легло с мацка до него. Наш’та система е 4-4-2, ама тия в БФС, начело с президента Гонзо, нямат акъл.

Чалгата на терена в последните два мача от Лигата на нациите срещу Люксембург (1:2) и Естония (0:0) беше тотална и Александър Димитров очаквано хвърли оставка.

Новият временен селекционер Рибарски има любопитен епизод в биографията си далеч от футболния терен – преди години той се снима полугол и завързан за легло във видеоклип на Преслава. Сега именно 41-годишният специалист получава задачата да води „лъвовете“ след раздялата с Димитров.

Рибарски участва във видеото към хита „Лудата дойде“ на фолкзвездата, който излиза през 2012 г. В клипа тогавашният футболист влиза в ролята на плейбой и участва в провокативни сцени с жена, като в един от кадрите е полугол и завързан за леглото. Рибарски, който води националния отбор на България до 19 години, ще застане начело на представителния тим за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври от Лигата на нациите.

Участието му в клипа на Преслава нашумя отново през 2023 г., когато Рибарски пое ЦСКА 1948. Тогава кадрите от „Лудата дойде“ отново се завъртяха в публичното пространство.

Покрай видеото през годините се появиха и слухове, че Рибарски и Преслава са имали връзка. Подобни твърдения обаче никога не са били официално потвърдени от двамата и остават единствено в сферата на мълвата.