23.07.2026 | 11:04

„Маркет линкс“: Доверието в правителството пада с 8%, ПП-ДБ изпреварва ГЕРБ

Социологическата агенция отново чупи рекорди по тенденциозност

Доверието към правителството на Румен Радев е намаляло с 8% спрямо май, а недоверието се е увеличило с 11%. Това показва национално представително проучване на „Маркет ЛИНКС“, реализирано съвместно с bTV и проведено сред 1002 пълнолетни българи в периода 11–19 юли чрез преки интервюта и онлайн анкета.

Според управителя на агенцията Добромир Живков тенденцията вече е устойчива, а не моментна реакция. Очакванията към това управление бяха изключително високи и именно невъзможността да им се отговори води до тази реакция“, коментира социологът.

Според Живков върху обществените нагласи влияят и противоречивите сигнали по външнополитически теми. Той посочи като примери дебата около санкциите срещу Русия, позицията на България по отношение на Украйна и последното решение за разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер.

Изследването отчита спад и в личния рейтинг на премиера Румен Радев. По думите на Живков това е естествено, тъй като оценката за министър-председателя е тясно свързана с оценката за работата на кабинета.

Въпреки понижението социологът отбеляза, че премиерът продължава да разполага със значителен обществен ресурс на доверие, макар негативната тенденция вече да се очертава като устойчива.

За разлика от изпълнителната власт, Народното събрание запазва относително стабилни нива на обществено доверие.

Ако парламентарните избори се провеждаха сега, коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ изпреварва ГЕРБ.

При ГЕРБ се отчита спад спрямо последните избори, макар и не драматичен, докато подкрепата за ДПС и „Възраждане“ остава около парламентарния праг.

Проучването на „Маркет ЛИНКС“ показва, че премиерът Румен Радев остава политикът с най-високо обществено доверие, въпреки отчетения спад през последните два месеца. Според Добромир Живков това е ниво на подкрепа, което рядко е достигано от български политически лидер през последните години.

На следващите позиции са лидерите на останалите парламентарно представени партии, като социологът отбеляза, че при тях по-важен показател вече е размерът на недоверието, а не на доверието.

Новият председател на „Демократи за силна България“ Радан Кънев за първи път влиза в подобна класация. Според Живков общественото отношение към него все още се формира, поради което както доверието, така и недоверието остават сравнително ниски.

Изследването отчита, че Костадин Костадинов се ползва с 11% доверие, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов – с 12%, Асен Василев – с 13%, а Делян Пеевски – с 5%.

Според социолога най-сериозен спад през последните шест до осем месеца се наблюдава именно при Борисов и Пеевски. По думите му доверието към лидера на ГЕРБ е намаляло приблизително наполовина спрямо нивата, които е поддържал в края на миналата година, а подобна тенденция се отчита и при председателя на ДПС.

Живков свърза тези резултати с представянето на партиите на последните избори и с променената политическа среда. Според него лидерите и политическите формации в България са силно зависими един от друг и обществените оценки за партиите почти неизбежно се пренасят върху техните председатели.

„Резултатите от изборите пряко влияят върху доверието към политическите лидери. Когато една партия навлезе в криза или загуби подкрепа, това много бързо се отразява и на нейния лидер“, коментира социологът.

Изводът от новото проучване е, че социологическата агенция “Маркет линкс” отново чупи 0рекорди по тенденциозност. Защо ПП и ДБ се мерят обединени – така че да не се види колко са им ниски процентите, или за да се изкачат над ГЕРБ? Или те за избори ще се събират, за да се напомпат, пък после ще се разтрогват пак, като видят, че ДБ са надиграли ПП с любимите си преференции?