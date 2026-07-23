23.07.2026 | 11:24

Николай Попов: Дълго време ме е следил боксьор (снимки)

Той работел при адвокат по делото "Местан"

Николай Попов, баща на загиналата Сияна, посочи конкретно лице, което го е следило дълго време. Преди дни той заяви, че е получавал заплахи за живота си, а полицията работи по тези случаи от януари тази година.

Днес Попов пусна снимки на Васил Георгиев, като твърди, че той го е следил. По думите му той е боксьор, но работи за адвокат, който се занимава с дела, свързани с катастрофи.

„Това е едно от лицата, което ме е следило в продължителен период от време. Казва се Васил Георгиев и е боксьор. Същото лице работи при адвокат Николай Димитров – специализиран в делата за ПТП, адвокат по делото „Местан“ и изключително приближен до проф. Станимир Михайлов Карапетков, срещу когото съм подал сигнал до главния прокурор на страната за изготвяне на фалшива експертиза по делото „Сияна“.

Официално на страницата на кантората е написано, че тези хора са събрали обезщетения за милиони. Защо там работят боксьори не става ясно! Само се сетете какви интереси разбутахме. Ще добавя, че общата сума, която се върти в бизнеса с кръв, възлиза на 1,3 млрд. лева.

Надвам се този път прокуратурата, ДАНС и останалите служби да си свършат работата, а не да се занимават с фалшиви сигнали срещу лидери на граждански организации като СИЯНИЕ“, написа в социалните мрежи Попов.