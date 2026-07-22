22.07.2026 | 19:18

Зарязана любовница на Владислав Горанов стана съветник на вицепремиера Пулев

През 2023 г. тя публично се отрече от бладотеля си, като в тв интерв обяви, че „лицето Горанов“ няма нищо общо с ГЕРБ

Бивша любовница на депутата от ГЕРБ Владислав Горанов стана чяст от правителсвото на ПБ. Десислава Трифонова заряза партията на Бойко Борисов и започна работа като съветник на вицепремиера и министър на иновациите и растежа Александър Пулев.

Източници на МИГNews.info от парламентарната група на „Прогресивна България“ потвърдиха за назначението и посочиха, че то е станало факт в началото на тази седмица. Тогава е имало размествания и в дирекция „Връзки с обществността“, където има нов титуляр.

Десислава Трифонова ще съветва вицепремиера в областта на сертифицирането на големи инвестиционни проекти.

Дамата със спорна репутация дори беше депутат от ГЕРБ, тъй като дълги години беше част от най-близкото обкръжение на Владислав Горанов и за малко да разтури семейството му. През 2020 г. именно той я назначи за изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции, а преди това тя заемаше важни постове във финансовото министерство като пряка негова подчинена. Връзката им обаче приключва със скандал. Горанов прекратява извънбрачните си отношения с Десислава Трифонова след ултиматум, даден му от неговата половинка Румяна, която научила за любовната авантюра на мъжа си.

През 2021 г. бившият финансов министър на ГЕРБ е санкциониран от САЩ по закона „Магнитски“, а Десислава използва случая за да се отрече от него. В тв интервю брюнетката от Кнежа обяви, че „лицето Горанов“ няма нищо общо с ГЕРБ от 2 г. и че още след избухването на хазартния скандал, партията на Бойко Борисов е показала отношението си по темата, отстранявайки го като финансов министър.

Иначе самата Трифонова се прочу най-вече шефка на Българската агенция за инвестиции (БАИ) в третото правителство на Бойко Борисов. Когато бе установено, че агенцията не е привлякла нито един чужд инвеститор, въпреки големия си бюджет – бе уволнена със скандал от служебния министър на икономиката Кирил Петков. Тогава Трифонова обяви действията му за реваншизъм без мотиви.

След това тя стана депутат в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание. Временно оглавяваше и парламентарната подкомисия за Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите с фокус върху ограничаването на монополите и защитата на потребителите. По времето на тези парламенти Десислава Трифонова беше сред най-активните депутати на ГЕРБ в икономическите теми.

Ще бъде запомнена и с култовия си фейсбук коментар, след като лидерът Бойко Борисов поиска през 2023 г. оставката на дългогодишния си кмет на Пловдив Здравко Димитров – Зико:

„Нека напомним на кмета на община Пловдив, че е избран за кмет с гласовете на ГЕРБ.

Изключително, недостойно и неморално е председателят на партията, от която си избран за кмет да ти каже, че трябва да се оттеглиш, защото не си изпълняваш задълженията, като градоначалник, и ти да си забравил как си заел поста.

ГЕРБ Е БОЙКО БОРИСОВ!

ГЕРБ НЕ Е ЗИКО!

Благодарение на г-н Бойко Борисов някои сме депутати, други кметове и общински съветници.“

Трифонова е известна и с факта, че брат й е на ръководен пост в ДАНС. Баща й съдия Цветанчо Трифонов е съдия, който през 29-годишната си кариера е бил само председател на съд.