23.07.2026 | 10:47

Възходът на калинките

Семейството на бившата депутатка от ГЕРБ Десислава Трифонова е на държавната хранилка и винаги е със силните на деня

Десислава Трифонова е на 40 години. Преди 6 години е била на 34. На тази възраст тя оглавява Българската агенция за инвестиции, където, според медиите, вземала по 28 000 лева на месец (през 2020 година средната заплата в страната е 1400 лева, т.е. Десито е гушкала по 20 средни заплати месечно).

В тази агенция Десислава Трифонова, освен с високата си заплата, се прочу и с това, че за цялото си пребиваване там не е привлякла нито стотинка чужди инвестиции.

След като Кирил Петков я изгони се оказа, че тя през цялото време си е пазила длъжността в Държавен фонд „Земеделие“ и се е върнала на работа там, където продължила да разпределя милиарди по европейски програми като експерт в сектор „Договориране“.

Тя е била едва 27-годишна, когато става главен експерт в отдел „Методология и контрол“ в Държавен фонд „Земеделие“, а към 30-тата си година дори оглавява отдела. Представете си колко хора с много повече стаж, опит и експертиза от нея са били прецакани, за да може именно тя да седне на този стол.

През 2019-2020 година този незаменим за държавата ръководен кадър е съветник на вицепремиера по икономическата и демографска политика Марияна Николова (тя пък е кадър на Валери Симеонов в правителството на Борисов 3). След като през 2021 година е помолена любезно от Държавен фонд „Земеделие“ да излезе дългосрочно в неплатен отпуск, на което очевидно Десито Трифонова се е възпротивила, тя е освободена оттам и се озовава в редиците на ГЕРБ като народен представител. Търка депутатските банки няколко парламента от листите на партия ГЕРБ, но тъй като те се свиха до една съвсем маргинална и безсмислена партия, изглежда Десито е останала безработна. Не за дълго, разбира се! Бащата на това Деси е Цветанчо Трифонов. И неговата биография е прелюбопитна.

След като изкарал казармата е работил 5 месеца като подземен шлосер в Мадан и още 11 години като електротехник в Кнежа. А после изведнъж го приемат да учи право в СУ.

Представяте ли си какъв късмет? Завършил право през 1990 година, на 35 години. Същата година той постъпил като стажант-юрист във Врачанския окръжен съд, където стажувал една година. Веднага след като е приключил стажа му през 1991 година, е избран за шеф на Районния съд в Кнежа и на тази длъжност откарва повече от 18 години, до 2010 година. След това е на същата длъжност още над 10 години в Районен съд – Козлодуй, където през 2020 година се пенсионира с почести от ВСС.

Интересното при този магистрат е това, че той практически никога не е бил магистрат. Той няма нито едно водено заседание като съдия. От момента на стажуването си веднага става началник на Районен съд и така си откарва на тази административна длъжност приблизително 29 години, без нито ден стаж като редови магистрат. Удостоверението за юридическата му правоспособност е издадено на 28.11.1991г, разкриват от Медияпул. Няма и две седмици по-късно съдия Цветанчо вече ръководи съдии в Кнежа. Безценен кадър!

Десито Трифонова, освен удивителен татко, си има и удивителен батко. Баткото се казва Марио Трифонов, който е сочен за един от най-верните хора на Делян Пеевски и „Библиотекарите“ в службите за сигурност. Първо той е шеф на Дирекция за борба с организираната престъпност в ДАНС, а след това преминава на влиятелни позиции в МВР.

„Фрог“ е категоричен, че ракетоносител на Марио Трифонов е Илко Желязков (също санкциониран по Магнитски). Медиите определят Илко Желязков като сивия кардинал, който кадрува в службите от името на Пеевски.

Бившият контраразузнавач Желязков дълго време е бил председател на Съвета на директорите на ТЕЦ „Марица-изток 2“ ЕАД и част от ръководството на БЕХ.

Колеги на Марио Трифонов са категорични, че той не блести с професионални успехи. Усилено се коментира, че Илко Желязков е наредил верни хора по върховете не само в ДАНС, но също така в МВР, АДФИ и Държавната агенция за разузнаване. Към момента не става ясно къде върти трудовия си стаж Марио Трифонов.

Сигурно се чудите защо ви занимавам с биографията на Десислава Трифонова и нейното семейство? Ами защото тя е новият съветник на вицепремиера Александър Пулев, който е и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Ето какво казват от неговия кабинет за назначението на Десислава Трифонова:

„Бихме искали да Ви информираме, че Десислава Трифонова е назначена като съветник с професионален опит в сертифицирането на големи инвестиционни проекти. Професионалната й биография е свързана с Българската агенция за инвестиции и е била председател на парламентарната подкомисия за КЗК и КЗП с фокус върху защитата на потребителите и ограничаването на монополите“. Алилуя!

Герберският кадър, не могла да привлече нито лев чужди инвестиции в страната, е назначена като съветник на Александър Пулев заради необятната си експертиза в областта на инвестициите. Кажете, не е ли чаровна тази ситуация?

Евгения Стефанова