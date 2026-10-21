21.10.2026 | 9:28

Видима ерозия във властта: пада доверието и в кабинета „Радев“, и в парламента с пълното мнозинство на ПБ

43 % от анкетираните от "Маркет линкс" са убедени, че дроновете са руски. За 68 на сто атаките по кораби в Черно море са заплаха за националната сигурност

Доверието в правителството на Румен Радев продължава да спада. Личният рейтинг на самия премиер – също. Това сочат данни на агенция „Маркет линкс“ от национално представително проучване, проведено между 13 и 19 октомври 2026 г., сред 1006 души над 18 години, финансирано и реализирано съвместно с бТВ, по метода на пряко лично интервю и онлайн анкета.

Половин година след идването на власт на „Прогресивна България“ кабинетът се ползва с 36 на сто одобрение и 41 на сто неодобрение. Ерозията в доверието започва да се усеща. През юни, около месец след началото на работата на правителство, данните са били с положителен знак – 45 на сто одобрение и 30 на сто неодобрение. „Доверието в правителството също е в низходящ тренд. Изглежда, че този тренд вече сякаш започва да стига до плато. Защото виждаме, макар и намаляване на доверието и много малко увеличаване на недоверието, все пак трябва да кажем, че кабинетът вече е с повече недоверие, отколкото доверие“, коментира в сряда сутрин по бТВ социологът от „Маркет линкс“ Добромир Живков.

Премиерът Радев, който дълги години беше политическата фигура със силен положителен рейтинг, постепенно губи от авторитета, който си принасяше като президент. При него доверие и недоверие са с изравнени практически стойности. 41 на сто от анкетираните декларират доверие срещу 40 на сто недоверие.

Асен Василев става втори по доверие

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев е втори след Радев по доверие, макар и с далеч по-скромни стойности, с 19 на сто. 69 на сто от хората обаче не му се доверяват. Следват лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов с 16 на сто доверие и 70 на сто недоверие и бившият премиер и председател на вече опозиционната ГЕРБ Бойко Борисов, който е изместен чак на четвърта позиция с рейтинг от 12 на сто одобрение и 79 на сто неодобрение.

„Господин Борисов устойчиво вече е под 15% – в случая 12% доверие и 79% недоверие. Вече нещата тук изглеждат устойчиво структурирани по този начин. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев е с 11% доверие и 64% недоверие. И Божидар Божанов, другият съпредседател, е с 10% доверие и 64% недоверие. Радан Кънев, лидерът на ДСБ, получава 8% доверие и 58% недоверие. И господин Делян Пеевски — с 6% доверие и 91% недоверие, традиционно оставащ на последно място в тази своеобразна класация на политическите лидери“, посочи Живков.

Атаките по кораби са заплаха за националната сигурност

Според 68 на сто от участниците в изследването атаките срещу търговски кораби в Черно море са заплаха за националната сигурност. Едва 15 на сто смятат, че ударите с дронове, довели само в нашата икономическа зона до поразяването на четири плавателни съда и загубата на десетки човешки животи, се преекспонират.

Голямата част от хората – 43 на сто, са убедени, че дроновете са дошли от Русия, сочат още данните. При това застъпват тази позиция без да има явни доказателства, каквито продължава да издирва българското правителство и каквито очаква президентката Илияна Йотова.

„Обществото има относително ясна позиция по отношение на това кой стои зад тези атаки. 43% смятат, че това е дело на Русия, 28% смятат, че са атаки, инициирани от самата Украйна, а 29% не могат да определят“, посочи Добромир Живков. „Отново започваме да се питаме доколко политическата класа, и управлението, разбира се, успяват правилно да адресират този проблем. „България последна дава ясен отговор. Виждаме, че европейските институции го дадоха вече достатъчно ясно. Дадоха го и разузнавателните служби на наши партньори„, добави той.

Недоверието в парламента расте

Недоверието в парламента расте. Общата картина към момента: 18% от обществото заявяват доверие. Но от 58% през септември неодобрението вече скача до 64 на сто. „Отново има девалвация на доверието в основни институции. Виждаме и кабинета, виждаме и парламента, в който „Прогресивна България“ има мнозинство. Всъщност те показват една обща оценка. И да кажем на финал, че тази оценка до голяма степен се дължи на икономическите резултати, които се виждат понастоящем, и особено на цените“, коментира Живков.