27.10.2026 | 15:45

Кандев с условие към Вълчев: Ще подадете ли оставка като директор на БТА, както аз напуснах МВР?

Ще напуснете ли БТА, така както аз напуснах МВР след 30 години служба, пита бившият главен секретар

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев отговори на поканата за дебат, отправена от неговия опонент Кирил Вълчев, с условие първо да получи отговори на въпросите, които поставя. В публичното си изявление Кандев заявява, че е готов да участва в разговор с Вълчев на избрани от него място и време, но настоява преди това да бъдат изяснени темите за заеманите публични длъжности и помилванията, извършени от Илияна Йотова.

„Г-н Вълчев, баща ми и службата са ме научили, че мъжеството не се мери с гръмки приказки пред медиите, а с достойните постъпки пред собствената ни съвест“, заявява Кандев.

Той посочва, че е напуснал системата на МВР след 30 години служба, за да се включи в президентската надпревара, и поставя въпроса дали Вълчев ще постъпи по същия начин с ръководния си пост в Българската телеграфна агенция.

„Ще напуснете ли БТА така, както аз напуснах МВР след 30 години служба, за да покажа на хората, че няма да запазя единия пост, докато искам доверието им за друг?“, пита Кандев.

Другата основна тема в изявлението му са президентските правомощия за помилване. Кандидатът за вицепрезидент поставя въпросите за помилванията на осъдени за наркотрафик, извършени от Илияна Йотова, и настоява Кирил Вълчев да заяви позицията си по тях.

„Ще помилвате ли наркотрафиканти така, както ги помилва госпожа Йотова? Ще признаете ли, че помилванията на наркотрафиканти са петно за президентската институция?“, пита още Кандев.

С тези въпроси той продължава задочния спор с Вълчев, който след първия тур на президентските избори го покани на публичен дебат и го призова да не отказва участие, както по-рано в предаването „Референдум“ по БНТ.

Двамата кандидати вече имаха публична размяна на реплики и по време на предизборните си обиколки. При случайна среща Кандев се ръкува с Вълчев, а разговорът им отново премина към въпроса за дебата. Тогава Кандев заяви, че според него би било нелогично кандидатите за вицепрезиденти да дебатират преди претендентите за държавен глава.

В изявлението си Кандев поставя акцент върху личната отговорност и решенията на кандидатите.

„Мъжеството не се дава с акт за раждане, господин Вълчев. То е нещо, което човек гради всеки ден: с изборите, които прави, с решенията, които взима, и с отговорите, които дава“, заявява той.

Кандев завършва позицията си с думите, че докато не получи отговори на поставените въпроси, смята дебата между двамата за безсмислен.

На балотажа на 1 ноември Георги Кандев участва в кандидат-президентската двойка с Андрей Гюров, а Кирил Вълчев е кандидат за вицепрезидент заедно с Илияна Йотова.