11.10.2026 | 12:17

Молдовец, а не руснак, убива Илия Павлов – ден по-късно е застрелян, за да се скъса връзката

Покушението на боса на „Мултигруп“ е поръчано от Москва, екзекуцията е платена и организирана от чистача на мафията Гриша Болгар

Бившият шеф на Националната служба „Полиция“ генерал Васил Василев направи сензационно разкритие за убийството на боса на „Мултигруп“ Илия Павлов. В телевизионно интервю той призна, че най-богатият българин е ликвидиран от чуждестранен наемен убиец, който е застрелян часове по-късно в София, за да се прекъсне връзката с поръчителите. Физическият извършител е молдовският гражданин Степан Рибаков, действал по замисъл на мафиотския бос Григорий Карамалак — Гриша Болгар. Екзекуцията е извършена през март 2003 г. с професионален снайперистки изстрел пред офиса на корпорацията. Основната версия за покушението води към Русия и конфликт с газовия гигант „Газпром“ заради милионни дългове и контрола върху газовите доставки за страната. Броени дни преди фаталния инцидент Павлов се срещнал с руския президент Владимир Путин в опит да запази позициите си на пазара. Финансовият спор обаче бил разрешен с оръжие, а след смъртта му „Мултигруп“ официално се оттегля от газовия бизнес у нас. Организаторът Гриша Болгар бързо напуска страната ни и се установява за постоянно в Москва, оставайки недосегаем за българското правосъдие. Разследването установява, че ликвидираният Рибаков е бил бързо елиминиран край комплекс „Макси“ на „Симеоновско шосе“, за да не проговори пред разследващите органи. През годините Карамалак продължава да се свързва с редица показни атентати и политически поръчки в източна Европа. Василев бе категоричен, че в онези години преразпределението на бизнеса е коствало живота на много ключови фигури. Покушението над Илия Павлов остава сред най-известните емблематични случаи от подземния свят в нашата история и продължава да буди дискусии. Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook

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