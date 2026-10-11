11.10.2026 | 13:58

Зрелищно: Внезапно наводнение в Непал отнесе ВЕЦ, мостове и къщи (видео)

Властите призоваха жителите на близките села да се преместят на по-безопасни места

Внезапно наводнение в планинските райони на Централен Непал помете десетки къщи и разруши инфраструктурни обекти, мостове и водноелектрическа централа, съобщиха властите в страната, които призоваха жителите на близките села да се преместят на по-безопасни места.

Всичко е тръгнало от сухо свлачище в село Чумнубри, окръг Горкха (на около 100 км западно от Катманду). То е блокирало река Будхи Гандаки, а преливането на събралата се вода над образуваното преграждение е образувало голяма приливна вълна в долното течение. Към момента няма данни за жертви, но поне петима души са в неизвестност, според местни медии.

Видеа в социалните мрежи показват как къщи и постройки биват отнесени от придошлата река.

Будхи Гандаки се влива в река Тришули – мястото, където през август срутване на ледник предизвика катастрофално свлачище, отнело живота на 1457 души, а хиляди все още са в неизвестност.

„Настояхме жителите по долното течение да се евакуират и да се погрижат за безопасността си“, заяви Дхармендра Кумар Мишра, най-високопоставеният служител на администрацията в окръг Горкха.

Той съобщи още, че са отнесени около дузина къщи и два висящи моста, а лагерът на проект за изграждане на водноелектрическа централа е пострадал от наводнението. Впоследствие водата е отнесла и мост на главен път, свързващ два окръга.

Армията е спасила шестима души от селището Джагат, които са били застрашени от свлачище, написа в социалните мрежи премиерът Балендра Шах. А 18 работници от ВЕЦ-а, са успели да се спасят сами.

Официални лица съобщиха, че спасителни екипи от армията и полицията са пристигнали в района и наблюдават ситуацията и от хеликоптер.