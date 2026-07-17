17.07.2026 | 20:44

Мощно земетресение с магнитуд 7,3 удари Мексико (видео)

Издадено е предупреждение за цунами. Към момента властите не съобщават за жертви

Силно земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер разтърси западното крайбрежие на Мексико, предизвиквайки паника сред населението и материални щети в няколко района. Видеоклипове, които бързо се разпространяват в социалните мрежи, показват как високи сгради се люлеят силно, докато стотици хора напускат домовете и офисите си в търсене на безопасно място.

По предварителни данни трусът е бил с дълбочина около 10 километра, а епицентърът му се е намирал в Тихия океан, приблизително 71 километра югозападно от Пуерто Мадеро, в мексиканския щат Чиапас. Заради сравнително плиткия фокус земетресението е усетено изключително силно в голяма част от региона.

В засегнатите райони са регистрирани повреди по сгради, а на отделни места има съобщения за частични срутвания на конструкции. Кадри от мястото показват облаци прах, повредени фасади и цели сгради, които се люлеят под въздействието на мощните сеизмични вълни.

Силното земетресение е усетено и извън пределите на Мексико. В столицата на Гватемала трусът е разлюлял високи сгради и е принудил стотици жители да излязат по улиците. Според информация на Reuters, в някои обществени и административни сгради е била извършена спешна евакуация. Земните вибрации са били усетени и в Ел Салвадор.

Към момента властите не са публикували официални данни за жертви или пострадали, а оценката на нанесените материални щети продължава. Спасителни екипи извършват проверки в най-силно засегнатите райони, тъй като има опасения, че разрушенията могат да бъдат значителни.

След мощния трус Американският център за предупреждение за цунами в Тихия океан (PTWC) издаде предупреждение за възможно образуване на цунами. Според първоначалната оценка е възможно възникването на опасни приливни вълни, които да засегнат крайбрежни райони в радиус до 300 километра от епицентъра.

Следващите часове остават решаващи, докато сеизмолозите и местните власти следят развитието на ситуацията. Междувременно публикуваните видеа от земетресението в Мексико показват мащаба на природното бедствие и паниката, която е обхванала хората в засегнатите райони.