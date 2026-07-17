17.07.2026 | 19:54

Украинският измамник Олег Невзоров на спявка с бившия прокурор Роман Василев (снимки)

Бившият заместник-градски прокурор на София от 2014 г. работи в частния сектор, а през 2025 г. стана ясно, че е мениджър в строителна фирма

Украинецът Олег Невзоров, собственик на корпорация „Куб“, която е основен инвеститор в незаконния комплекс „Баба Алино“ във Варна, бе заснет рамо до рамо до бившия зам.-градски прокурор на София Роман Василв.

Не е ясно кой е авторът на кадрите, но те бяха разпространени от депутата на „Възраждане“ Коста Стоянов чрез социалните мрежи. По думите на народния представител снимките са направени в известен столичен хотел на 16 юли.

„Украинският престъпник Олег Невзоров, който беше експулсиран от България поради заплаха за националната сигурност и пране на пари, все още най-нагло и показно се разхожда свободно в България! Вчера е бил в София в известен столичен хотел на среща с небезизвестния бивш заместник градски прокурор на София Роман Василев. Вместо да бъде в затвора, украинският престъпник явно разширява незаконната дейност на своите компании в цяла България. Кога правохранителните органи в България ще си свършат работа и ще преустановят незаконните дейности на украинците у нас?“, пита депутатът Стоянов.

Роман Василев напусна съдебната система през лятото в далечната 2014 г. по време на предизвикания фалит на КТБ. Той е принуден да се скрие заради обвиненията, че е предупредил Цветан Василев веднага да напусне България и така да избегне ареста си.

В мотивите си до Висшия съдебен съвет той отбелязва намерението си да напусне системата по лични причини. През 2016 г. в своя медийна изява Василев коментира, че се е насочил към частния бизнес и работи в голяма международна компания.

Миналата година в свое интервю пред БНР Василев е представен като мениджър в строителна фирма.