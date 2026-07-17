17.07.2026 | 20:50

За първи път турското разузнаване показа свой агент в България

МИТ пусна снимка на Ариф Неджип Каскатъ от Разград, който изпълнил важни задачи

Турската Национална разузнавателна служба (МИТ) публикува за пръв път във фотоархива си снимка на своя таен агент Ариф Неджип Каскатъ, работил в България в периода 1931 – 1950 г., предаде Анадолската агенция.

Към снимката МИТ публикува и кратка автобиография за Каскатъ, в която се посочва, че той е роден в Разград през 1901 г. и е изпълнявал важни задачи за турското разузнаване в България в периода 1931 – 1950 г. „Каскатъ, който е бил кореспондент на много истанбулски вестници за Тракия, владеел е много добре български език и е бил известен сред турските си сънародници в България с прякора „Бай Христо“, е бил познат със своя силен характер и патриотизъм през периода, в който е изпълнявал служебните си задължения. Заради български таен агент, за когото се смята, че е бил двоен агент, през юни 1950 година, докато се е опитвал да премине от българската граница към Одрин, Каскатъ е бил убит при засада на автомобила му“, се посочва още в бележката.

След публикуването на снимката във фотоархива на МИТ в социалните мрежи също се появиха кратки видеа, разказващи за дейността на Каскатъ като таен агент в България.

Агент, но и писател, и журналист

Ариф Неджиб Каскатъ е роден през 1903 г. в Разград. Умира през 1950 г. Учител, журналист, писател. Роден е в семейство на търговец от средната класа. След като завършва основно и средно образование в родното си място, работи като учител в гимназии. Журналистическата кариера на Ариф Неджип и първите му битки в писането започват първо във вестник „Делиорман“, а след това и в други вестници. Истинската си слава и личност постига с писанията си във в. „DDT“ – орган на „Съюза на българо-турските младежки и турански дружества“. Тези писания привличат вниманието на всички турци, можещи да четат на османо-турски, пише проф. д.п.н. Пламен Радев.

Той защитава политическата и социалната свободна мисъл със своите писания. Става отговорен директор на вестника през 1929-30 г. и пише в тежките тогавашни условия на живот.

Продължава да пише непрекъснато за вестник „Туран“ и участва в редакционната му колегия.

През 1932 г. в Разград започва да излизa новинарски вестник с името „Karadeniz“ („Черно море“). Той дава поле за изява на популисти, пишман революционери и турски националисти, занимаващи се с местни проблеми. Издаван е на османотурски /османица/ със заглавие и на български. Вестникът е затварян два пъти поради различни събития, а главният му редактор Ариф Неджип е отведен за разпит в Търново. Въпреки че в началото на 1934 г. е назначен за директор на Шуменската гимназия „Нювваб“, на 19 май 1934 г. е арестуван, а вестникът му е закрит. По-късно се преселва със семейството си в Турция, установява се в Одрин и участва в тайното разузнаване.

Убит е от български граничари при опит за преминаване на българската граница през 1950 година и е погребан в Одрин.