22.10.2026 | 17:55

Мустафа Ахмед към ДПС: Защо едни арести са репресия, а други – законова процедура?

Когато преди година бяха арестувани т.нар. кметове на Доган, не излезе Айтен Сабри да ги защитава, попита той

Темата със задържането на кметове от ДПС се преекспонира в политически план. Това заяви пред БНР Мустафа Ахмед, бивш народен представител от ДПС в периода 2014–2017 г. и бивш общински съветник в Кърджали. По думите му реакциите към подобни случаи често зависят от политическата принадлежност на засегнатите.

Различни реакции при сходни случаи

Ахмед направи паралел между настоящите задържания и арестите на кметове, определяни като близки до Ахмед Доган, преди около година. Според него тогава реакциите на политическите представители са били различни. „Когато преди година бяха арестувани т.нар. кметове на Доган, не излезе Айтен Сабри да ги защитава. Когато е срещу ДПС е репресия, когато е срещу някои други – процедура“.

Разследванията не са непременно свързани с изборите

Бившият депутат смята, че моментът на задържанията не е резултат от целенасочена политическа стратегия преди президентските избори на 25 октомври, а по-скоро съвпадение. Той се позова и на позицията на министър-председателя относно работата на прокуратурата. „Както каза премиерът на републиката, че сега се намериха достойни прокурори, които да си свършат работата по закон. … Обществена тайна е, че тези трима кметове се разследват от доста време. Може би сега е свършила самата процедура и се минава на следващ етап. В България няма кметове, които, ако са злоупотребили, да не се разследват, няма значение от коя политическа партия са. Бяхме свидетели на един сюжет във Варна – кметът си излежа няколко месеца, а после нито някой му се извини, нито нищо, а още чакаме съдът да постанови дали е прав, или – крив, още няма повдигнати обвинения“.

Според Ахмед случаите, при които представители на местната власт са обект на разследване, трябва да бъдат разглеждани през призмата на закона, независимо от политическата им принадлежност. Той даде за пример и казуса във Варна, като подчерта, че според него все още липсва окончателна съдебна яснота по него.

Политическите казуси са под наблюдението на външните партньори

Мустафа Ахмед отбеляза, че действията срещу политически фигури привличат внимание не само в страната, но и сред международните партньори на България. Той изрази несъгласие с твърденията, че премиерът Радев би могъл да използва властта за политическа разправа. „Не мисля, че премиерът Радев би си позволили да злоупотреби с властта, както някои се опитват да го обвинят, разбира се, с политически цели. … От самото начало премиерът Радев каза, че ще търси справедливост и ако някой е нарушил правилата, има за какво да се притеснява, ако не е – няма за какво да се притеснява“.

По думите му основният принцип трябва да бъде спазването на закона и търсенето на отговорност, когато има данни за нарушения, а не политическите интерпретации на предприетите действия.

Ахмед разказа за натиск върху хора в Кърджалийско

В коментара си бившият общински съветник засегна и случаи, при които според него хора са били подлагани на натиск заради активността си в социалните мрежи. Той постави въпроса защо подобни действия не са предизвиквали същите политически реакции. „Сега се говори за репресия, а тога, като се заплашваха хора, че не трябва да поздравяват други, че не трябва да им се обръща внимание, че общинската администрация трябва да ги наказва за тяхната документация. Къде бяха колегите тогава. Това не е ли репресия? Аз в предишни периоди имах 29 проверки в рамките на 24 месеца, не се оплаквам, дал съм необходимите документи на НАП. Имаше репресивна машина в Кърджалийско и аз съм минал през нея“.

Ахмед заяви, че лично е преминал през множество проверки, като посочи, че в рамките на 24 месеца са му били извършени 29 проверки. Той уточни, че е предоставил необходимите документи на Националната агенция за приходите (НАП), но определи преживяното от него като част от натиск върху хора в региона на Кърджали.

В заключение позицията му е, че обвиненията в политическа репресия трябва да се оценяват последователно, независимо коя партия е засегната, а действията на институциите следва да бъдат преценявани според закона и резултатите от съответните производства.