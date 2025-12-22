МВР охранява Пламенка – свидетелката срещу Благомир Коцев. Тя иска пауза по празниците

Пламенка Димитрова, един от ключовите свидетели по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, е с назначена полицейска охрана. Това става ясно от заявление, подписано от нея на 11 декември тази година, съобщи „Дневник“.

Димитрова е поискала от съда охраната ѝ временно да бъде прекратена от 18 декември до 5 януари 2026 г., вероятно заради планирано пътуване по време на коледните и новогодишните празници. В самото заявление тя посочва, че във връзка с процеса срещу Коцев ѝ е осигурена „защита за живота и здравето чрез лична физическа охрана от органите на МВР“.

Според медията, охраната на Пламенка Димитрова е била назначена още в първите дни след задържането на Благомир Коцев на 8 юли тази година.

Пламенка Димитрова влезе в публичното пространство през ефира на bTV това лято, когато се обяви за подател на сигнал срещу кмета на Варна. Бизнесдамата твърди, че е била рекетирана от кмета. Засега не е ясно какви са мотивите кой точно е поискал МВР да я пази – тя или прокуратурата, чийто свидетел е, нито какви са мотивите това искане да бъде одобрено. По законо в определени случаи свидетелите имат право на защита, а за осигуряването ѝ има правила.

Припомня се и един факт от биографията ѝ, който стана публичен непосредствено след поредица от нейни изявления по разследването – а именно, че тя живее на семейни начала с доскоро високопоставен служител на МВР. Става въпрос за Никола Панчев – бивш директор на Областната дирекция на МВР в Добрич, а преди това и началник на „Охранителна полиция“ във Варна.