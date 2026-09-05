05.09.2026 | 10:00

Сезонът приключи преди GTA VI: Испания арестува Стоян Колев (видео)

Тиктокърът подлуди властите ни, като качваше клипчета как пътува насам-натам, докато те го издирват

Инфлуенсърът Стоян Колев, който беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест, е бил задържан от испанските власти. Кадри от ареста му са публикувани в собствения му профил в TikTok.

На видеото се вижда как най-малко трима испански полицаи влизат в стая, в която се намира Колев, и му поставят белезници. През цялото време той повтаря на испански, че не е направил нищо.

Към момента се очаква официално потвърждение от българските власти за задържането му. Ако арестът бъде потвърден, Колев се очаква да бъде върнат в България, където срещу него има повдигнати обвинения.​ Полицията в Бургас обяви Колев за издирване на 24 август, след като стана ясно, че той е избягал от домашния си адрес с електронната гривна за следене. Стоян Колев излъчи и видео как пътува в неизвестна посока.

Два дни по-късно Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за инфлуенсъра Стоян Колев. Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като е установено, че Колев многократно е нарушавал наложения му „домашен арест“. Срещу него е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала „Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение.

Първият случай е от 16 юни на автомагистрала „Тракия“ в областите София и Пазарджик, където той е шофирал изключително агресивно и с висока скорост, приближавал се е опасно до другите автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка. Вторият инцидент е от 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик, където след определянето на мярка за неотклонение „постоянен арест“ той е викал и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители.