22.11.2025 | 19:54

Наглата свинщина на Пеевски и Борисов наистина минава всякакви граници на приличие

Те ни казват: Не ни пука какво мислите, ще правим каквото си искаме, както си искаме, когато си искаме, категоричен е Ангел Джамбазки

Тази нагла свинщина наистина минава абсолютно всякакви граници на неприличие и дебелоочие. Да се опитваш да отстраниш от длъжността му опозиционен кмет, защото „не бил ходил на работа“, при положение че сам си го тикнал в ареста по повече от спорен начин и при твърде съмнителни обстоятелства, е върховно и безобразно извращаване на правния ред.

Освен че недвусмислено доказва гнилостта и корупцията по цялата вертикала на властта и „институциите“ – от правоохранителните органи до Общинската избирателна комисия – тази наглост сякаш казва на гражданите: „Не ни пука какво мислите, ще правим каквото си искаме, както си искаме, когато си искаме“.

Това не може да бъде допускано и търпяно. В крайна сметка, политиката си е политика, но трябва да има някакъв предел, някаква граница. Трябва да има обществен ред – нещо, което в момента нагло се гази.

Самата идея да бъде отстранен този кмет по такъв начин е позорна наглост. Моето отношение към ПП–ДБ–СС+ и цялата им „общност“ е добре известно и в никакъв случай не е положително, меко казано. Но нямам намерение да стоя отстрани и да гледам със скръстени ръце, когато шепа алчни наглеци с по две мозъчни клетки тъпчат закона и превръщат Отечеството ми в някаква квази-ердоганистка диктатура от АлиЕкспрес.

И не, това не е „излишен“ или „прекален“ патос. На първо място всички сме българи, после граждани, и едва след това имаме политически различия. Но тези политически различия трябва да бъдат предмет на политически спор и изборно състезание, а не на беззаконна репресия.

Време е да припомним, че нито свободата, нито демокрацията са даденост. Те не се подразбират от само себе си. И, да – съратници-националисти – свободата на личността и правото на свободно изразяване не са „прищявка на либералите“ или техен глезен каприз. Свободата на личността и съвестта е задължение на всеки български националист, както и на всеки български гражданин. Забравено е, сякаш.

Ако тези наглеци дори опитат да отстранят кмета на Варна под предлог, че „не ходи на работа“, аз лично смятам да изляза на протест. Нали помним лозунга: „Свободен, социален, национален.“

Ангел Джамбазки