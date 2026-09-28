28.09.2026 | 10:50

Нахлува смразяващ студ с дъжд и сняг

Затопляне се очаква чак към 10 октомври, тогава живакът ще скочи до 25 градуса

Хладно за сезона време ще изпрати септември и ще посрещне октомври. През новата седмица температурите постепенно ще се понижават, а валежите ще обхващат все повече райони. През втората ѝ половина на места са възможни значителни количества дъжд.

На 28 септември минималните температури ще бъдат между 6° и 14°, а максималните – между 19° и 24°. Ще преобладава слънчево време, но около и след обяд в Източна България, включително по Черноморието, ще завали. През нощта срещу вторник валежите ще достигнат и централните райони. Ще духа умерен североизточен вятър, а в източната половина на страната – временно силен от север.

По Черноморието ще бъде много ветровито, със силен вятър от север-североизток. Морското вълнение ще бъде около 4 бала, а височината на вълните ще надхвърля 2 метра. През втората половина на деня се очаква и дъжд.

В планините облачността ще бъде променлива, а северният вятър – временно силен. Следобед на места ще превали дъжд. По високите части валежите ще бъдат от сняг, като максималните температури там ще остават само няколко градуса над нулата.

Във вторник, 29 септември, ще превалява предимно в Източна България и планинските райони. Вятърът ще се задържи, а температурите ще се понижат още. В сряда, 30 септември, дъжд се очаква на повече места в страната.

През четвъртък и петък, 1 и 2 октомври, ще нарасне вероятността за по-интензивни валежи и райони със значителни количества дъжд. Захлаждането ще продължи, като понижението ще бъде по-осезаемо при дневните температури.

Затопляне някои метеорологични модели обещават в дните около 10 октомври с нахлуването на по-топъл въздух от Средиземноморието. Ако този сценарий се реализира, дневните температури ще се повишат осезаемо до нива около и над 25 градуса.