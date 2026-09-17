17.09.2026 | 22:09

Най-лошото в случая „Петрохан“

Президентката Йотова може да се гордее, че подпомогнаха предизборната ѝ кампания с експертизи на ануси

Работата на прокуратура и полиция по случая „Петрохан“ от зимата досега показва, че те не се справят. Обществото не може да разчита на службите си. Оказва се, че те не познават и НПК, и демонстративно го нарушават. Доказват хипотетични теории и правят политически внушения, пускат на медиите показания и експертизи, вместо на базата на доказателства да правят обосновани изводи.

И работата с доказателствата оставя съмнения. На шумната пресконференция се оказа, че не са готови всички експертизи, не са анализирани всички доказателства след месеци работа. Защо тогава беше тази пресконференция? За да ни разкаже теориите си и психологическите си профили един психолог със съмнителна компетентност и девиантно поведение?

След като досега ни обясняваха, че тримата в хижата са се самоубили, няма външна намеса, сега ни казват, че единият е убит от друг от групата, след което другите двама се самоубиват. Като мотив разследващите сочат, че единият не е можел да стреля. Близки до загиналите веднага опровергаха – имал е ловен билет и е можел да стреля. Това са трима мъже с професии, единият адвокат с дела за милиони, друг има деца, трети е добре платен счетоводител, поддържа връзка с родители и приятели. Не са отчаяни отшелници без връзка с външния свят. Не са убедителни мотивите за самоубийството на тримата. Сляпа вяра в гуру-лама, който им заповядва. Според разследващите са сектанти, подчинени на гуруто. Тогава единият, ако е убит, вероятно не е бил подвластен на водача.

И така се поставя под съмнение непоклатимата теория за секта, както се изрази и премиерът Радев.

Момче и млад мъж също са убити на Околчица. Засега е доказано само самоубийството на двама при хижата и на самия Калушев. Тоест има трима обсебени и обвързани помежду си с някакво имитиращо будизъм учение и трима убити от тях. Седмият от същата група, т. нар. Мексиканеца, открива труповете, вика полиция,, дава показания и бяга в Мексико. И него ли да наречем сектант?

Секта е нещо по-голямо от група от 6-7 души, половината от които не са се поддали на внушението на ламата и са убити. В най-добрия случай може да се говори за зависимост на няколко души от един признат от тях за водач. Реално трима възрастни мъже се самоубиват с огнестрелни оръжия. Приемаме мотивите описани от разследващите, че това става след като т. нар. лама Калушев им дава такива инструкции. Те се прощават с него и след няколко часа се гръмват. Той отпътува с двете момчета, да ги убие на друго място и сам да се гръмне. Приемаме го за факт. Не поставяме въпроса, че

сектантски групови самоубийства с огнестрелни оръжия досега не са известни.

Не се съмняваме и в балистични експертизи и медицински заключения за входно изходни рани, въпреки големия калибър при стрелба отблизо, поради което някои оспорват заключенията какво е ставало в кемпера.

Има тежки престъпления убийство и трябва да се изяснят мотивите за тях. Но след всичко изнесено досега от разследващите мотивите не са съвсем ясни. Очевидно до групата е стигнала някаква важна информация, която ги подтиква спешно към самоубийства и убийства. Разследването засега не изяснява каква е тя. Предположенията, че са свършили парите, че има подадени сигнали за посегателства на Калушев над момчета, не изясняват това бързане, събирането, сбогуването с реплики „За мен беше чест“. Сякаш нещо идва и те бързат. И защо ще убиват тримата, които не са имали такова намерение? Убийството нищо не може да скрие.

И тук изскачат факти как сигнал за сексуални злоупотреби подава един от възпитаниците на Калушев още през 2022 г. Сигналът е смачкан от ГДБОП, после ДАНС по нов сигнал прави доклад до прокуратурата, която на свой ред смачква преписката. И така стигаме до шестте трупа.

Идеята за „педофилска секта“ е политическа.

Хвърлят понятието секта върху привържениците на ПП-ДБ, понеже кметът на София бил дарител на организацията на Калушев. Провъзгласиха я за паравоенна педофилска, будистка партийна секта. Преувеличиха я до някаква национална политическа мрежа.

Спермобройците Тошко и Балабанов най-сетне са удовлетворени.

Въпросите им в парламента получиха отговор на последната пресконференция – нямало сперма, според експертизата. Ама това не значело, че няма, защото можело да се е разтворила на студа. Това са ни експертите. Да не им се бъркаме в експертизите, но следи от чужда ДНК се намират и в анус. И понеже не намерили сперма, за да докажат вече оповестената си теза, изучават анусите на жертвите. Имало нещо при двете момчета. Това не доказвало 100% полов акт, но… имало нещо. „Офнюз“ извади документите от първоначалната аутопсия, при която всичко при двете момчета е нормално. Така първата аутопсия казва едно, втората – друго.

С това ли доказват, че Калушев е педофил? Впрочем изнесеният психологически профил смесва понятията хомосексуалист и педофил. И профилът веднага беше оспорен от жена, която призна в социалните мрежи, че е имала двегодишна връзка с Калушев през 90-те години и той не е проявявал признаци на хомосексуалист. Това не го оневинява за сексуални злоупотреби по-късно, но оспорва психологическия му профил, който са му направили разследващите.

С експертизи на ануси ли доказват, че Калушев е педофил?

Доброволен секс с 15 и 22-годишни момчета, като двете жертви, е хомосексуализъм, не и педофилия. По НК педофилия е влечение и действия с деца до 13-годишна възраст. В случая трябва да се докаже сексуална злоупотреба и действия от гуруто Калушев с 13-годишни и по-млади. А секс с тинейджъри под 16-годишна възраст е престъпление, дори да е доброволен. Но не е педофилия. Престъпление е и блудство без проникване. За последното престъпление беше вдигната възрастта от 14 на 16 години, с последните поправки в НК, предизвикани от случая „Петрохан“. С тези поправки пипане без секс с лица до 16 години се квалифицира като престъпление. Предвиден е затвор от 5 до 20 години. Няма изключение и за тинейджъри, тоест 15-годишна и 15-годишен или 17-годишен вършат престъпление като се пипат сексуално.

Най-лошото в целия случай е неспособността на прокуратурата, полицията, службите. Ставали сме свидетели на множество неразкрити мафиотски убийства. А сега превърнаха тези самоубийства и убийства в политически спектакъл. Президентката Йотова може да се гордее, че подпомогнаха предизборната ѝ кампания с експертизи на ануси.

Иван Бакалов