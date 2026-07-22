22.07.2026 | 21:13

Намериха мъртъв Даниел Сиад – агентът на модели, който е водил момичета за Джефри Епстийн

Името му се появява 2090 пъти в досиетата "Епстийн"

69-годишният агент за подбор на модели Даниел Сиад е намерен мъртъв в дома си във Франция.

Сиад е един от най-активните сътрудници на покойния Джефри Епстийн и се смяташе за един от хората, които са привличали млади момичета за мрежата от сексуална експлоатация на финансиста.

Името му се появява 2090 пъти в досиетата „Епстийн“, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

От тях става ясно, че Сиад е посещавал и България през 2010 г. и е писал на Епстийн, че е установил „много добър контакт“ с местна модна агенция.

През 2012 г. Сиад отново пише до Епстийн от София и казва, че е „тук с принцесата“, която го е поканила на среща с „държавни служители“. Според „24 часа“ – въпросната жена е свързана с тайландското кралско семейство, която е посещавала България в същия период.

Той е поддържал редовна кореспонденция с Епстийн и е получавал плащания от него, представяни като възстановяване на разходи.

От разсекретените му писма става ясно, че той се е хвалил пред осъдения за педофилия финансист, че работи с непълнолетни момичета на 15-17 г. Джефри Епстийн е получавал снимки и кратки описания на моделите, на които понякога е отговарял с една дума или с препоръка как да си направят пластични операции заради предполагаеми недостатъци.

Срещу Даниел Сиад бяха заведени няколко жалби от жени, включително за изнасилване, във Франция имаше и разследване срещу него за трафик на хора. Една от жалбоподателките разказва, че когато е била на 23 г., Сиад я е заговорил на улицата, предложил ѝ е да стане модел и да я запознае с влиятелен финансист от Ню Йорк.

Няколко дни по-късно тя е била представена на Епстийн в апартамента му в Париж и той я е наел за масажистка. След това Сиад ѝ казал, че трябва да води още момичета.

Самият той твърдеше, че не е извършил престъпление и че Джефри Епстийн „се възползвал“ от доверието му, докато той е водил жени в жилището му само за легални кастинги за модели.

Прокуратурата в Нантер съобщава, че предстои да се извърши аутопсия, за да се изясни причината за смъртта на Даниел Сиад.

Сиад е роден в Алжир, има шведско гражданство и е набирал жени за Епстийн, докато е работил във Франция като скаут за модни агенции.

В интервю за BFMTV от май 2026 г. той признава, че е познавал Епстийн и че го е свързвал с млади жени, но твърди, че е имал „само професионални“ отношения с финансита и не е познавал личния му живот.

Предполага се, че Сиад е съдействал на Епстийн близо 10 години, като междувременно е проучвал и подбирал момичета в страни като Полша, Чехия, Южна Африка, Мароко, Куба, Франция и др.