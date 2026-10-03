Никой не знае какво връщаме на Гърция

Отвори се “кутията на Пандора”. Тук проблемът не е в това, което ние връщаме, а че няма списък и никой не знае колко и какво е то, коментира историкът проф. Милко Палангурски по NOVA.
По думите му българската държава не направи каталог и изследването на артефактите, които действително принадлежат на гръцките манастири,
Той допълни, че тези артефакти, които България ще върне на Гърция “са крити близо 112 години” и подчерта, че у нас няма информация за самите тях.
Не беше направен ДНК анализ на тленните останки, които ще бъдат върнати в България, за да се потвърди или не дали те са на цар Самуил. Това, което знаем, е че на остров Свети Ахил е погребан цар Самуил и неговото семейство, каза историкът.
Палангурски посочи, че преговорите за размяна на археологически находки между България и Гърция продължават и те засягат най-вероятно и ръкописи. Също така е на мнение, че тленните останки на Самуил няма да бъдат положени у нас за постоянно.
По думите му операцията по връщането на останките на владетеля не е подготвена добре. Връщането на костите е въпрос на голяма дипломация, подчерта той.
Според него управляващите бързат с организирането на въпросното връщане и размяна и в това има политически привкус.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране