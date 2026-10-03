03.10.2026 | 10:58

Никой не знае какво връщаме на Гърция

Няма ДНК анализ на тленните останки, за да се потвърди дали са на цар Самуил, заяви историкът проф. Милко Палангурски

Отвори се “кутията на Пандора”. Тук проблемът не е в това, което ние връщаме, а че няма списък и никой не знае колко и какво е то, коментира историкът проф. Милко Палангурски по NOVA.

По думите му българската държава не направи каталог и изследването на артефактите, които действително принадлежат на гръцките манастири,

Той допълни, че тези артефакти, които България ще върне на Гърция “са крити близо 112 години” и подчерта, че у нас няма информация за самите тях.

Не беше направен ДНК анализ на тленните останки, които ще бъдат върнати в България, за да се потвърди или не дали те са на цар Самуил. Това, което знаем, е че на остров Свети Ахил е погребан цар Самуил и неговото семейство, каза историкът.

Палангурски посочи, че преговорите за размяна на археологически находки между България и Гърция продължават и те засягат най-вероятно и ръкописи. Също така е на мнение, че тленните останки на Самуил няма да бъдат положени у нас за постоянно.

По думите му операцията по връщането на останките на владетеля не е подготвена добре. Връщането на костите е въпрос на голяма дипломация, подчерта той.

Според него управляващите бързат с организирането на въпросното връщане и размяна и в това има политически привкус.