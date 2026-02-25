25.02.2026 | 10:36

Нов депутат на Доган се отцепи веднага след клетвата

Едис Даудов влезе на мястото на Хасан Адемов, който стана служебен министър

Нов депутат от АПС положи клетва в Народното събрание. Едис Даудов зае мястото на Хасан Адемов, който стана служебен министър на труда и социалната политика.

Даудов обаче веднага е подал заявление, че напуска парламентарната група (ПГ) на АПС. Той става „независим“ народен представител. Така Даудов се присъединява към още четирима от АПС, които също вече са със статут нечленуващи в ПГ. Всички те се включиха към бившето управляващо мнозинство, в което влизаха ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-Ново начало на Делян Пеевски.

Едис Даудов е на 38 години. Излъчен е от Разградския изборен район. Според визитката му той е инженер и владее английски и турски езици. Даудов бе депутат и в предишното Народно събрание. Тогава той зае страната на Ахмед Доган след разцеплението в партията. Останал е с Доган и на последните парламентарни избори, но явно след това е премислил.

През последните месеци групата на АПС бе напусната и от Джевдет Чакъров, Ваня Василева, Марио Рангелов и Мюмюн Мюмюн. Така тя вместо с 19 вече е само с 14 членове.