14.09.2026 | 18:26

Нов пътен знак в Гърция обърква шофьорите. Какво означава и защо рискът от сурова санкция е реален

Атина въвежда специална пътна сигнализация за регулиране на трафика в сложни кръстовища, но непознаването ѝ може да струва скъпо на българските водачи

Южната ни съседка постоянно обновява пътната си инфраструктура и Кодекса за движение по пътищата (КОК), за да се справи с интензивния трафик в големите урбанизирани центрове.

През последните месеци в гръцката столица Атина, а постепенно и в редица други ключови градове в страната, все по-често се забелязва нов, специфичен информативен знак. Липсата на сходно обозначение в много други европейски държави обърка немалка част от водачите, а нарушаването на предписанията му носи сериозни финансови последствия.

Графичното изображение върху бялата табела представлява специфична извита черна стрелка, напомняща формата на буквата „Омега“ или разширен контур. Неговата функция не се изчерпва единствено с това да разреши извършването на ляв маневра. Основното му предназначение е да укаже точната траектория, по която превозното средство трябва да се движи при извършване на левия завой. По този начин организацията на движението гарантира, че завиващият автомобил няма да навлезе в лентите за насрещно движение или да пресече пътя на останалите участници в съседните ленти.

Според новите разпоредби и затегнатите мерки за безопасност на движението в Гърция, пренебрегването на указанията на пътните знаци или извършването на опасна и непозволена маневра на кръстовище може да доведе до глоба в размер на 700 евро. При по-тежки случаи или при застрашаване на сигурността на останалите шофьори гръцките пътни полицаи прилагат и допълнителни административни мерки, включително временно отнемане на свидетелството за управление и сваляне на регистрационните табели.

Управлението на автомобил в южната ни съседка изисква повишено внимание от страна на българските шофьори, особено по отношение на специфичните локални регулации в централните градски зони. Спазването на указаната траектория за завой не само спестява солени глоби, но и предотвратява рискови ситуации в места с изключително натоварен автомобилен поток.