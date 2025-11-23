23.11.2025 | 11:51
ОИК-Варна отложи отстраняването на кмета Коцев
Общинската избирателна комисия във Варна започна работа под освирквания и мощен протест.
Свиканото извънредно в неделя заседание на Общинската избирателна комисия Варна с искане да се азгледа освобождаването на намирания се от близо пет месец в ареста кет Благомир Коцев е приключило без точката за това да бде разгледана.
„Приключи заседанието на ОИК Варна, не е разглеждана точка за освобождаване на кмета!
Победа за варненци!“, написаха съпартийците на Коцев от „Продължаваме промяната“ в профила на партията във фейсбук.
Заседанието започва в условията на протест на стотици варненци в защита на Благомир Коцев. Те носеха плакати „Варна не се продава“ и „Благо е в ареста, защото е кмет“. Те скандират „Свобода“, „Пеевски в затвора“ и „Мутри вън“.
Пред протестиращите бе съобщено, че на заседанието на комисията присъства адвокат на Коцев.
Заседанието на комисията беше свикано след края на работния ден в петък и предизвика острата политическа реакция на ПП-ДБ. Те обвиниха ГЕРБ, че търсят служебна победа при евентуални нови избори. Последва отговор от партията на Бойко Борисов, откъдето заявиха, че техните представители в ОИК няма да подкрепят отстраняването на Коцев по нареждане/молба на Борисов.
От комисията опровергаха твърденията, че заседанието им е свикано незаконно и целта му да е свалянето на кмета от поста преди поредното разглеждане на мярката за неоткронение на арестувания на 8 юли Коцев. Този път обаче това ще стори Варненският окръжен съд, след като делото беше прехвърлено от София във Варна.
