22.11.2025 | 7:13
ОИК-Варна отстранява Благомир Коцев в неделя?
Управляваната от ГЕРБ комисия спешно е задействана в петък след края на работния ден

В петък, след 18 часа, след края на работната седмица, председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна от квотата на ГЕРБ е насрочил извънредно заседание на комисията в почивния ден – неделя, за разглеждане на сигналите, с които се иска прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев.

Това съобщиха от пресцентъра на „Продължаваме промяната-Демократична България“ и определиха като скандално решението за насрочване на заседанието в почивния ден в 10.15 ч и не в сградата на общината, където принципно се събират членовете ѝ, а в спортната зала, където заседава по време на избори.

Председателят на ОИК – Варна Велин Жеков обаче обясни пред Mediapool, че в свикването на заседанието няма нищо спешно. Причината то да бъде насрочено за неделя, е че законовият срок, в който комисията трябвало да се произнесе по сигнала за това дали правомощията на Благомир Коцев не трябва да бъдат прекратени, е изтекъл още в четвъртък. „Имаше дори жалба, че се бавим с произнасянето“, каза Жеков. Добави, че сроковете за това кога и как се насрочват заседанията са в календарни дни и затова се налагало заседанието да е в неделя. И обясни, че какво ще е решението по сигнала ще решат 27-те членове на комисията.

Жеков потвърди, че заседанието е насрочено към 17:30 – 18 часа в петък. Жеков заяви, че искал да обяви свикването му още по обяд, но от ПП-ДБ го помолили да изчака, тъй като искали да сменят свой член в комисията.

Според ПП-ДБ членовете на ОИК не са уведомени по надлежния ред и не е изпратена покана към засегнатото лице – Благомир Коцев, и представляващия го адвокат, които са поискали изрично в депозирани от тях още миналия понеделник възражения да присъстват на заседанието на комисията, за да се защитят, отбелязва дясната коалиция. Велин Жеков твърди, че адвокатът на Благомир Коцев е уведомен за заседанието.

Според ПП-ДБ на страницата на ОИК-Варна заседанието не било оповестено, каквито са изричните изисквания на закона и указанията на Централната избирателна комисия (ЦИК). Жеков отхвърли това твърдение, а проверка на сайта на ОИК показва, че денят и времето на заседанието са публикувани.

Според ПП-ДБ заседанието е свикано спешно, след като председателят на ОИК-Варна е разбрал от подадено в петък заявление, че една от представителките на тяхната коалиция ще отсъства през уикенда. „По закон председателят на ОИК-Варна има тридневен срок след подаване на възражението от засегнатата страна да свика заседание и този срок изтече в четвъртък, но явно в нарушение са се чакали почивните дни, за да се проведе заседание с по-малко присъстващи и тайно от обществото“, пише в съобщението. Жеков отхвърля тези обвинения.

ПП-ДБ информира още, че ключовият свидетел по делото срещу варненския кмет – освободената от него служителка в община Варна и ръководител на проекта за интегриран градски транспорт – Биляна Якова, е подала втори сигнал в ОИК с искане за отстраняването на Благомир Коцев от длъжността му.

Обръща се и внимание на това, че заседанието на ОИК-Варна е насрочено минути след като определеният съдия-докладчик по наказателното дело срещу Коцев – Светла Даскалова, разпореди той да бъде преместен от Софийския затвор в затвора във Варна. Тя също така насрочи за 27 ноември, 13:30 ч., открито съдебно заседание за разглеждане на искането за пускане на Коцев от ареста. Според ПП-ДБ Благомир Коцев може да бъде отстранен като кмет на Варна още преди разглеждането на мярката за неотклонение в четвъртък. Коалицията осъди свикването на заседание на ОИК-Варна в неделя и прозива гражданите на Варна да присъстват на него.

„Какво общо имаме ние с решенията на съда в кой затвор да бъде преместен Благомир Коцев?! Те нямат касателство към работата ни по този казус“, каза Велин Жеков.

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