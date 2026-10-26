26.10.2026 | 20:14

Окончателно – 20 години за убиеца на Евгения, скрил тялото ѝ в куфар

ВКС отхвърли искането на прокуратурата за доживотна присъда

Върховният касационен съд окончателно потвърди присъдата от 20 години затвор на Орлин Владимиров за предумишленото убийство на съпругата му Евгения през 2021 г., извършено по особено мъчителен начин. Съдът остави в сила и оправдателната присъда на баща му Пламен Владимиров, съобщава БНТ.

Решението е окончателно, след като на първа инстанция и двамата получиха доживотен затвор.

ВКС отхвърли искането на прокуратурата за доживотна присъда на Орлин Владимиров. Според върховните съдии няма достатъчно основания престъплението да бъде определено като „изключително тежко“, което да обоснове налагането на подобно наказние.

В края на 2021 г. тялото на 33-годишната Евгения Владимирова беше открито в куфар във водоем край Перник. Според обвинението съпругът ѝ и баща му са планирали убийството, а след това заедно са опитали да заличат следите и да заблудят разследващите. Съдът обаче не намери достатъчно доказателства за участието на Пламен Владимиров в самото убийство.

През 2023 г. Софийският градски съд наложи доживотни присъди и на двамата. Софийският апелативен съд ги потвърди през 2024 г., но през следващата година ВКС върна делото за ново разглеждане заради установени процесуални нарушения.

ВКС смята, че апелативният съд не е оценил достатъчно критично допустимостта и надеждността на доказателствата. Не са били обсъдени и разминаванията между експертизите за механизма на убийството, както и искането на частните обвинители за доживотен затвор без замяна.

При повторното разглеждане друг състав на Софийския апелативен съд оправда баща му Пламен Владимиров и намали наказанието на съпруга на Евгения на 20 години затвор. Решението на съда, което потвърждава намалената присъда сега, е окончателно.