26.10.2026 | 19:24

Окончателно: разликата между Йотова и Гюров е 42 715 гласа

ЦИК обяви резултатите близо 24 часа след края на изборния ден

Близо 24 часа след края на изборния ден Централната избирателна комисия публикува резултатите при 100% обработени протоколи. Двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев остава водеща, като разликата с вторите Андрей Гюров и Георги Кандев е едва 2,8 на сто.

За президентката, която довършва мандата на Румен Радев и се бори за свой собствен, са гласували 528 929 души, или 34,7 на сто. За бившия служебен премиер – 486 214 (31,9%).

Разликата е 42 715 гласа в полза на Йотова. Което се равнява на 2,807 процентни пункта.

Ето и подредбата на основните кандидати за „Дондуков“ 2:

Илияна Йотова – Кирил Вълчев , 528 929 гласа, 34,759%

, 528 929 гласа, Андрей Гюров – Георги Кандев , 486 214 гласа, 31,952%

, 486 214 гласа, Костадин Костадинов – Петър Волги н, 190 894 гласа, 12,545%

н, 190 894 гласа, Радостин Василев – Красимир Манов , 70 118 гласа, 4,608%

, 70 118 гласа, Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева , 57 633 гласа, 3,787%

, 57 633 гласа, Иван Христанов – Стоянка Черкезова , 36 414 гласа, 2,393%

, 36 414 гласа, Не подкрепям никого, 67 353 гласа, 4,426%

Тази неделя, 1 ноември, предстои балотаж.