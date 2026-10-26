26.10.2026 | 19:24
Окончателно: разликата между Йотова и Гюров е 42 715 гласа
ЦИК обяви резултатите близо 24 часа след края на изборния ден
Близо 24 часа след края на изборния ден Централната избирателна комисия публикува резултатите при 100% обработени протоколи. Двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев остава водеща, като разликата с вторите Андрей Гюров и Георги Кандев е едва 2,8 на сто.
За президентката, която довършва мандата на Румен Радев и се бори за свой собствен, са гласували 528 929 души, или 34,7 на сто. За бившия служебен премиер – 486 214 (31,9%).
Разликата е 42 715 гласа в полза на Йотова. Което се равнява на 2,807 процентни пункта.
Ето и подредбата на основните кандидати за „Дондуков“ 2:
- Илияна Йотова – Кирил Вълчев, 528 929 гласа, 34,759%
- Андрей Гюров – Георги Кандев, 486 214 гласа, 31,952%
- Костадин Костадинов – Петър Волгин, 190 894 гласа, 12,545%
- Радостин Василев – Красимир Манов, 70 118 гласа, 4,608%
- Ивелин Михайлов – Юлиана Матеева, 57 633 гласа, 3,787%
- Иван Христанов – Стоянка Черкезова, 36 414 гласа, 2,393%
- Не подкрепям никого, 67 353 гласа, 4,426%
Тази неделя, 1 ноември, предстои балотаж.
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