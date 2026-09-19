19.09.2026 | 22:11

Организират протест срещу „безобразията в хазарта“

Гражданско недоволство ще бъде на 25 септември

Протест срещу „безобразията в хазарта“ е насрочен за 25 септември от 18:30 часа. Организатор е Светлин Вълчев, който развива канали в социалните мрежи, посветени на вредите от хазарта и хазартната зависимост.

Искания на протеста

Митингът ще е на пл. Народно събрание в София (пред старата сграда на парламента) според обявата във Фейсбук.

Вълчев не е публично известно лице, но публикува видеа срещу разпространението на хазарта и агресивното му популяризиране.

С протеста, който набира популярност във Фейсбук, той поставя четири искания:

Забрана на рекламата на хазарт върху билбордове. Затваряне на всички вратички за популяризирането му в интернет и по телевизията. Забрана на казино стрийминга в интернет. Забрана за разполагане на хазартни обекти на по-малко от 500 метра от училища.

Недоволството идва след тежкото престъпление в Исперих, при което баща уби двете си дъщери и след това се самоуби. По случая бе разпространена информация и за сериозни финансови проблеми и хазартни загуби, които са сред разглежданите обстоятелства около трагедията. Случаят предизвика силен обществен отзвук и отново насочи вниманието към възможните тежки последици от хазартната зависимост и проблемите, свързани с нея.

Организираният за 25 септември протест в София цели именно тези теми да бъдат поставени пред обществото и институциите. Чрез конкретните си искания участниците настояват за по-строги ограничения върху рекламата и промотирането на хазарт, както и за по-голяма защита на децата и младите хора от неговото влияние.