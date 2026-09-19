Организират протест срещу „безобразията в хазарта“

Протест срещу „безобразията в хазарта“ е насрочен за 25 септември от 18:30 часа. Организатор е Светлин Вълчев, който развива канали в социалните мрежи, посветени на вредите от хазарта и хазартната зависимост.
Искания на протеста
Митингът ще е на пл. Народно събрание в София (пред старата сграда на парламента) според обявата във Фейсбук.
Вълчев не е публично известно лице, но публикува видеа срещу разпространението на хазарта и агресивното му популяризиране.
С протеста, който набира популярност във Фейсбук, той поставя четири искания:
- Забрана на рекламата на хазарт върху билбордове.
- Затваряне на всички вратички за популяризирането му в интернет и по телевизията.
- Забрана на казино стрийминга в интернет.
- Забрана за разполагане на хазартни обекти на по-малко от 500 метра от училища.
Недоволството идва след тежкото престъпление в Исперих, при което баща уби двете си дъщери и след това се самоуби. По случая бе разпространена информация и за сериозни финансови проблеми и хазартни загуби, които са сред разглежданите обстоятелства около трагедията. Случаят предизвика силен обществен отзвук и отново насочи вниманието към възможните тежки последици от хазартната зависимост и проблемите, свързани с нея.
Организираният за 25 септември протест в София цели именно тези теми да бъдат поставени пред обществото и институциите. Чрез конкретните си искания участниците настояват за по-строги ограничения върху рекламата и промотирането на хазарт, както и за по-голяма защита на децата и младите хора от неговото влияние.
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