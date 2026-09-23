23.09.2026 | 11:00

От Пацо от „Биг Брадър“ и Ваня Великова до Ленин: 26 двойки напират за „Дондуков“ 2

Президентският вот събра политически ветерани, риалити звезда, бивши министри и почти неизвестни независими кандидати, но една от най-шумните истории за чалга певица в бюлетината се оказа невярна

Панайот Кючуков

Президентската бюлетина за вота на 25 октомври се очертава като една от най-пъстрите досега – до крайния срок в 17:00 часа днес документи в ЦИК подадоха 26 кандидатпрезидентски двойки. В списъка има действащ президент, бивш служебен премиер, партийни лидери, бивши министри, стари познайници от предишни избори, фигури от националистическия спектър и дори човек, когото масовата публика помни най-вече от „Биг Брадър“. ЦИК тепърва трябва да приключи проверките на документите и подписките, преди съставът на бюлетината да стане окончателен. Жребият за номерата е насрочен за 23 септември.

Една от най-любопитните двойки безспорно е тази на независимата кандидатка Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков. Последният едва ли има нужда от дълго представяне за зрителите, които помнят третия сезон на „Биг Брадър“ през 2006 г. Това е Пацо от Гълъбово – един от най-разпознаваемите участници в ранните години на риалити телевизията у нас, а Ваня Великова е една от най-култовите родни чалгаджийки, позната от социалните мрежи и от историите как сама си поставя филъри.

При Панайот Кючуков идентичността е далеч по-ясна. Това е именно Пацо от „Биг Брадър“, който участва в третия сезон през 2006 г., а по-късно се появи и в All Stars. Години след телевизионната слава животът му поема в различна посока – Флагман.бг вече разказа, че той се занимава с работа с деца и младежи с увреждания в родния си Гълъбово.

Друга кандидатура, която привлича внимание с необичайна биография, е двойката Методи Бъчваров – Ленин Станоев. И тук има важна подробност – Ленин Станоев не е кандидатът за президент, а за вицепрезидент. За държавен глава е издигнат Методи Бъчваров.

Станоев стана широко разпознаваем през май 2025 г., когато на 81-годишна възраст се покатери по скелето около демонтирания Паметник на Съветската армия в София и развя червено знаме със сърп и чук. Той не крие симпатиите си към съветската историческа символика и критичното си отношение към съвременния политически модел. Година по-късно вече е част от кандидатпрезидентска двойка.

Сред имената, които отдавна са част от политическия живот, отново е Александър Томов. За него това фактически е четвърто участие в президентска надпревара, ако се броят всички кампании – 1996, 2016, 2021 и настоящата през 2026 г. При първото си явяване през 1996 г. Томов е независим кандидат и получава 135 571 гласа, или 3,16%. Тридесет години по-късно той отново атакува „Дондуков“ 2, този път със Сергей Инджов като кандидат за вицепрезидент.

Томов е бивш вицепремиер, депутат и дългогодишен лидер на „Българска социалдемокрация – Евролевица“. През годините името му беше трайно свързано и с управлението на „Кремиковци“ и ЦСКА, което го превърна в разпознаваема фигура далеч извън чисто партийния живот.

Още по-голям ветеран в президентските кампании е Волен Сидеров. Лидерът на „Атака“ се кандидатира със Славчо Велков, а инициативният комитет зад двойката е оглавен от съпругата му Деница Сидерова. Името на Сидеров неизбежно връща спомена към 2006 г., когато той постигна най-силния резултат в историята на „Атака“.

На първия тур тогава Сидеров получи 597 175 гласа, или 21,49%, и изпревари кандидата на традиционната десница Неделчо Беронов. Така достигна до балотаж срещу действащия президент Георги Първанов. На втория тур подкрепата за Сидеров дори се увеличи до 649 387 гласа, или 24,05%, но Първанов спечели втория си мандат с близо 76%.Двадесет години по-късно Сидеров отново влиза в президентска кампания, но политическата среда е коренно различна. „Атака“ отдавна не е парламентарната сила, която беше през първото десетилетие на века, а част от електоралното пространство, което партията заемаше, вече се оспорва от други формации.

В надпреварата отново влиза и Боян Расате. ЦИК регистрира инициативен комитет за двойката Боян Расате – Йордан Манасиев. Расате има дълга история на участие в националистически организации и вече беше кандидат за президент през 2021 г., когато получи 6798 гласа.

Сред кандидатите е и Венцислав Ангелов, известен публично като Венци Чикагото. Негов кандидат за вицепрезидент е Атанас Стефанов. Ангелов от години поддържа активно присъствие в социалните мрежи и стана особено видим по време на пандемията, когато участваше в протести и кампании срещу противоепидемичните мерки и ваксинацията.

Президентските избори и преди са привличали кандидати извън традиционния политически кръг. Най-запомнящият се пример от последния вот е певицата Луна Йорданова. На изборите през 2021 г. тя получи точно 21 733 действителни гласа – резултат, който се оказа по-висок от този на редица партийни кандидати.

Този път обаче в официалния списък няма потвърдена кандидатура на попфолк певицата Ваня Великова, въпреки появилите се публикации. Има Иванка Великова Цветанова-Петкова с Панайот Кючуков, като ЦИК не публикува биографична информация, която да я свързва с известната от светските медии изпълнителка.

На другия край на спектъра са кандидатури с дълга политическа биография. Действащият президент Илияна Йотова влиза в изборите с генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Бившият служебен премиер Андрей Гюров е в тандем с Георги Кандев. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев се кандидатира с Красимир Манов, бившият земеделски министър Иван Христанов – със Стоянка Черкезова, а бившият министър на отбраната Николай Ненчев – с Цвета Кирилова.

В последния ден в надпреварата официално се включи и „Възраждане“. Партията издигна лидера си Костадин Костадинов за президент, а евродепутата и бивш журналист Петър Волгин – за вицепрезидент. Документите на двойката бяха внесени часове преди изтичането на крайния срок.

Общо 26 двойки са заявили участие до 17:00 часа на 22 септември. Това обаче все още не означава автоматично, че всичките 26 ще останат в окончателната бюлетина. ЦИК трябва да приключи проверките на документите и подписките, а при установени проблеми законът предвижда процедури за отказ, замяна или заличаване на кандидат.

Жребият за номерата в бюлетината ще бъде изтеглен публично на 23 септември от 15:00 часа. Официалната предизборна кампания започва на 25 септември, а първият тур е на 25 октомври. Дотогава едно вече е сигурно – избирателят ще има избор между кандидати с изключително различна биография, политически опит и публичен профил.

Вижте всички кандидати за президент:

Лъчезар Аспарухов Аврамов – президент

Ивайло Дражев Атанасов – вицепрезидент

Венцислав Атанасов Ангелов – президент

Атанас Иванов Стефанов – вицепрезидент

Нако Райнов Стефанов – президент

Нина Петкова Ламбова – вицепрезидент

Камен Захариев Тасков – президент

Галя Димитрова Иванова – вицепрезидент

Борис Кирилов Анзов – президент

Бранимир Мичев Мичев – вицепрезидент

Радостин Петев Василев – президент

Красимир Цветков Манов – вицепрезидент

Методи Веселинов Бъчваров – президент

Ленин Велинов Станоев – вицепрезидент

Александър Трифонов Томов – президент

Сергей Петков Инджов – вицепрезидент

Волен Николов Сидеров – президент

Славчо Георгиев Велков – вицепрезидент

Ивелин Людмилов Михайлов – президент

Юлиана Младенова Матеева – вицепрезидент

Мария Петрова Колева – президент

Валери Йорданов Велковски – вицепрезидент

Боян Боянов Станков-Расате – президент

Йордан Стоянов Манасиев – вицепрезидент

Величка Неделчова Георгиева – президент

Росен Игнатов Иванов – вицепрезидент

Искра Йорданова Недева – президент

Стоян Руменов Георгиев – вицепрезидент

Иванка Великова Цветанова-Петкова – президент

Панайот Александров Кючуков – вицепрезидент

Николай Нанков Ненчев – президент

Цвета Кирилова Кирилова – вицепрезидент

Иво Иванов Лулчев – президент

Стефан Димитров Попов – вицепрезидент

Пламен Панайотов Пасков – президент

Светозар Стоянов Съев – вицепрезидент

Йордан Иванов Малджански – президент

Валентин Асенов Христов – вицепрезидент

Илияна Малинова Йотова – президент

Кирил Александров Вълчев – вицепрезидент

Андрей Атанасов Гюров – президент

Георги Димитров Кандев – вицепрезидент

Ивайло Петров Симеонов – президент

Косьо Христов Стойчев – вицепрезидент

Явор Бориславов Генов – президент

Максим Генов Велков – вицепрезидент

Георги Николов Димов – президент

Димитър Атанасов Шивиков – вицепрезидент

Росен Пламенов Миленов – президент

Иван Стефанов Иванов – вицепрезидент

Костадин Тодоров Костадинов – президент

Петър Петров Волгин – вицепрезидент

Иван Маркос Христанов – президент

Стоянка Гинева Черкезова – вицепрезидент

Румяна Методиева Ченалова – президент

Георги Минчев Георгиев – вицепрезидент