08.01.2026 | 21:06

Партията на Доган още е фантом

АПС все още не съществува в правния мир, а предсрочните избори са след 3 месеца

Новата партия на Ахмед Доган още не съществува в правния мир. „Алианс за права и свободи“ няма регистрация в Софийския градски съд, което става с фирмено дело. Предсрочните избори ще са след близо 3 месеца и има голяма вероятност Доган да използва отново регистрацията на други партии, както през октомври 2024 г.

Отцепниците от ДПС се събраха на 15 ноември за учредително събрание на новата си партия. Почетен председател стана Ахмед Доган, а негови съпредседатели са Танер Али, Димитър Николов, Хайри Садъков и Самир Али. Следващата стъпка пред Сокола е да внесе молба до съда, да се образува фирмено дело и то да се реши в срок. За да бъде вписана в ЦИК, партията трябва да е регистрирана от съда месец преди това. Още преди да внесе документи в съда, всяка бъдеща партия трябва да публикува устава си. АПС не го е направила в никой ежедневник, както е по закон. Формацията има и сайт, който обаче не е активен и няма информация какво се случва с новата партия.

Според юристи за съдебната регистрация са необходими много документи, включително декларации на 2500 учредители, подписани от ръководството, а хора от структурите на Доган споделят, че не си представят как той ще се занимава пряко с цялата бюрокрация, макар да трябва да се подписва. Освен всички други пречки новата партия е пред кадрова криза. Сред учредителите на 15 ноември беше и синът му Демир, готвеният за негов наследник в политиката. Петимата съпредседатели имат само един заместник. Това е бившият военен министър в Тройната коалиция Николай Цонев. Той си има партия и тя беше използвана за явяването на Алианса на изборите през 2024 г., но вече е разформирована. Заради липсата на време до наближаващите избори не е изключено „Алианс за права и свободи“ отново да се яви пак като коалиция с регистрацията на Земеделския народен съюз.

Сред 10-имата членове на оперативното бюро пък е Таня Желязкова – майката на първородния син на Доган. Сокола разчита на нея и за срещи с електората в страната, отбелязва „Филтър“. Желязкова поздрави малобройна агитка от възрастни хора в Благоевград за празника Курукуш на 29 декември. Доган отсъства, както на всички мероприятия, но Желязкова говори за него. „Преди 45 години от студентската скамейка във Философския факултет на СУ аз, българката, се влюбих в този човек и това преобърна живота ми. Той защити докторат, аз го последвах в БАН, но дойде злокобната 1984 г. Вкараха го в затвора. Написа ми писмо, в което казва: „Преобърнаха ми душата наопаки“. Тогава започна съпротивата. Когато синът ни беше на 6 месеца, той изчезна. След още 6 месеца получих писмо от затвора. Бяха го осъдили на 12 години затвор и изселване след това“, ораторства Таня Желязкова за събития от времето на комунизма. Етническата карта ще бъде извадена и в предизборната кампания за повече гласове