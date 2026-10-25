25.10.2026 | 20:04

Партията на Румен Радев призна, че са подценила изборите

Нашите опоненти са мобилизирали поддръжниците си в по-голяма степен, коментира Петър Витанов

Макар и с половин уста, управляващите вече признават, че не са се справили с президентските избори. „Някои от нас подцениха тези избори“, призна Петър Витанов, водач на парламентарната група на „Прогресивна България“, пред журналисти в първи коментар, след като стана ясно, че разликата между Илияна Йотова и Андрей Гюров е много малка.

Витанов каза, че не са успели да мобилизират поддръжниците си, за разлика от опонентите им, които са се справили по-добре. Той изрази надежда, че през следващата седмица до балотажа ще успеят да достигнат до онези свои симпатизанти, които не са гласували.

Според данните на „Маркет Линкс“ разликата между Йотова и втория в надпреварата – Андрей Гюров, е едва 0,6%. „Алфа Рисърч“ пък дават под 3% разлика.