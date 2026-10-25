25.10.2026 | 20:49

Слави Василев: Хората не гласуваха, защото настоящият премиер е бившият президент. Държавата е в сигурни ръце

"Всеки друг анализ е празнословие"

Интересен коментар по повод резлутатите от първи тур на президентските избори публикува депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев.

Бизнесменът никак не се притеснява да се подмазва wнизително на шефа си Румен Радев.

Ето както написа Василев:

Ниската избирателна активност се дължи на това, че настоящият премиер е бившият президент. Държавата е в сигурни ръце и за много хора очевидно няма особено значение кой ще бъде титулярът на „Дондуков“ 2.

Всеки друг анализ е празнословие.

Малката разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров ще събуди много хора.

Нямам никакви съмнения, че следващата неделя президент ще бъде Илияна Йотова, както нямам съмнения, че избирателната активност ще се вдигне.

Най-големият враг на мълчаливото мнозинство — онова, което прати 131 депутати в парламента — е пораженческото мислене. За съжаление самохвалството на пепета и дебета през следващите шест дни ще ни подтиква към това. Не трябва да се поддаваме.

Борисов и Пеевски чакат в засада, за да подкрепят Гюров в опит да възкресят собствените си политически трупове. Но всички те, барабар с ПП и ДБ, ще паднат следващата неделя.

Нямам никакви съмнения в това.

Нямайте и вие.