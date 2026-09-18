Първи реален удар по Пеевски от Радев!

Бих определил днешната пресконференция на властта като първия реален удар по Пеевски. Защото до днес слушах само ала-бала и наблюдавахме взаимодействие с кадри на ДПС.

Любопитно е, че няколко пъти правителствените представители отбелязаха, че действията им са координирани с партньорски служби.