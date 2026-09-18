18.09.2026 | 19:30
Първи реален удар по Пеевски от Радев!
А лайнометите му не смеят и да гъкнат срещу премиера
Бих определил днешната пресконференция на властта като първия реален удар по Пеевски. Защото до днес слушах само ала-бала и наблюдавахме взаимодействие с кадри на ДПС.
Любопитно е, че няколко пъти правителствените представители отбелязаха, че действията им са координирани с партньорски служби.
Интересно ми е дали Радев и Демерджиев ще ударят по пипалата на модела, които проникнаха и в собствения им кабинет. Защото пипалата, ако не още от днес, то със сигурност е въпрос на време да реагират. Както ще реагират и лайнометите, които прескочиха от хвалебствия за предишното управление на Борисов и Пеевски към хвалебствия за сегашното управление на Радев.
Част от изнесеното на пресконференцията:
„Лидерът на ДПС Делян Пеевски и депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов, и двамата санкционирани за корупция по глобалния закон „Магнитски“ от САЩ, са свързани с фирми за мантинели. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет.
Една от фирмите е заплатила 36 полета на Пеевски на обща стойност над 5 милиона евро, каза Демерджиев.“
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