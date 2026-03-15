15.03.2026 | 13:25

Пеевски води листата в Благоевград, след него е…Чакъров

Предателят на Ахмед Доган е възнаграден с нов депутатски мандат

Пълна изненада: бившият съпредседател на ДПС Джевдет Чакъров, който предаде Ахмед Доган като се отказа от битката с Делян Пеевски, даде му ключа към партията и изчезна от публичното пространство, ще е втори в листата на ДПС-Новото начало в Благоевград. След… Делян Пеевски.

Това е видно от публикация на пресцентъра на формацията във фейсбук. В нея се съобщава списъкът с кандидат-депутатите за 1 МИР.

През май м.г. научихме, че мултимилионерът Джевдет Чакъров е подал оставка като съпредседател на ДПС. Постът бе съвместяван с Пеевски след последния партиен конгрес преди вторият да започне да рейдърства в ДПС. Новината бе гарнирана с дежурната снимка пред герба в кабинет 222А в парламента.

Само два дни по-късно Чакъров внесе молба за отказ от делото за изключването на Делян Пеевски като (съ)председател на ДПС и като член на партията. После напусна и парламента като депутат.

Подсъдимият за търговия с влияние и подкуп Димитър Аврамов пък пак ще води листата на ДПС-Ново начало в Монтана.

В Кюстендил водач е депутатът Николай Златарски. Във Видин също верният депутат Цветан Енчев.

Изненада и в Перник – водач ще е бившият депутат от „Има такъв народ“ – Георги Попов.

Депутаткакта Атидже Алиева, която е от съселянка на Мустафа Карадайъ, ще води в Русе.