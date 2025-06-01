01.06.2025 | 15:27

“Пеевски знае, че излизането от „Магнитски“ минава през премиерския пост“

Хората на Доган се надяват Новото начало да попадне под санкциите на американския закон

Пеевски овладя и последната институция и си постави във витрината и трофея ДАНС. Това ще му разчисти пътя към премиерския пост, заяви пред БНР Валентин Тончев от ДПС-Доган. Той каза, че в тяхното ДПС е имало предложение за създаване на комисия, която да разгледа факти за фалиралата КТБ и Булгартабак и да се произведе доклад за сезиране на прокуратурата:

„Няколко месеца не го направихме, защото Джевджет Чакъров стоеше на страната, че не е правилният момент. А вече се видя защо. Вече няма пречка и ще работим за разобличаване, за да знае обществото какви са делата на Пеевски.“

Тончев твърди, че „в момента е в действие негов план – на Пеевски, да постави на ДАНС свои човек, за да стане премиер. И начинът е да овладее всички ключови институции“:

„Главен прокурор, шеф СГП, шеф на ВАС, ВСС с изтекъл мандат и всички тези хватки са с цел да служат вярно на Пеевски и да му отворят пътя към премиерския пост и да излезе от Магнитски. Пеевски знае, че това минава през утвърждаването му през премиерски пост.“

Валентин Тончев обясни, че те от старото ръководство на ДПС няма защо да напускат, защото „след като Джевджет Чакъров доброволно даде ключовете на Пеевски, той овладя партията“:

„Пеевски, както унищожи КТБ и Булгартабак, така премина и последната преграда към пълно унищожаване на партията. И очакванията ни са партията да попадне под глобалното влияние на Магнитски.“ Тончев посочи, че близо милион лева на данъкоплатците бяха пренасочени в банкова сметка, открита от Пеевски с участието на държавата и не е ясно в коя банка за тези пари.

И заяви, че новата политическа формация ще бъде изградена на базата на ценностите и каузата на автентичното ДПС, а Доган отново ще бъде лицето на партията. Той ще ги съветва, но няма да слезе на политическия терен и да прави гръмки изказвания.

На въпрос дали новата формация ще работи за предсрочни избори, Валентин Тончев, бивш депутат на ДПС, отговори: „За нас този кабинет няма бъдеще, той е кабинетът на корупция, на зависимости на дълбоката и овладяна държава. Няма как да подкрепяме правителство с Пеевски. Не разбирам и Божидар Божанов, който каза, че не е моментът за вот на недоверие. Мисля, че всеки ден е загубено време.“

А дали новата партия на Доган ще търси сътрудничество, Тончев каза, че то ще е базирано на принципна основа и в контекста на европейските ценности. „Можем да имаме стратегическо партньорство по стратегически теми. ДПС няма как да тръгне срещу националния интерес на страната“, категоричен е той.

Той е на мнение, че президентът има основание да иска референдум. Защото България от 5 години е в чакалнята на еврозоната, а нищо не е направено да се обясни на хората и да се разсеят страховете им с влизането на еврото.