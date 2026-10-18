18.10.2026 | 10:25

Петър Волгин любил джендърите като млад

Кандидатът за вицепрезидент от „Възраждане“ цели 7 години ръководи фондация, рекламираща идеите за полово многообразие

Кандидатът за вицепрезидент от „Възраждане“ Петър Волгин, познат като защитник на Путин и борец срещу Запада, в миналото е бил пламенен поддръжник на либералната идеология.

В началото на кариерата си като водещ на предаването „Без контрол“ по БНР той постоянно пропагандира правата на гейовете, нетрадиционните сексуални практики и проституцията. Търсейки по-високи доходи извън радиото, той се присъединява към управителния съвет на Фондация „Джендър проект в България“, където прекарва цели 7 години до 2012 г., припомня столичен таблоид.

През 2005 г. фондацията му и сдружение „Българска коалиция за равнопоставеност на половете“ организират дебати с политически партии относно джендър политиките. Спирането на грантовете от Джордж Сорос обаче превръща Волгин за една нощ в яростен консерватор и проруски активист, което му осигурява и евродепутатско място. Подобни обрати се забелязват и при други фигури в партията, сред които е лидерът Костадин Костадинов, кандидатствал някога в ДСБ, чиято съпруга Велина чрез сдружение „Образователна общност Варна“ също е ползвала финансиране.

Икономическият гуру на формацията Виктор Папазов днес громи соросоидите, но през 1998 г. бе избран за „глобален лидер на утрешния ден“ от Световния икономически форум в Давос. По-късно Папазов става и член на настоятелството на Американския университет в България, който днес парадоксално критикува. Имиджът на политиците от проруската партия се оказва пълна противоположност на тяхното минало, белязано от усвояване на западни средства и участие в либерални проекти за преустройство на обществото.