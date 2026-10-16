16.10.2026 | 17:06

Магдалена и осемте джуджета

"Осемте джуджета" и техният властелин Делян Пеевски все така държат прокуратурата в мъртва хватка. Въпреки всички "прогресивни" заявки и заклинания от последните 6 м.

Когато през пролетта на 2023 г. Прокурорската колегия на ВСС назначи Борислав Сарафов за временен главен прокурор, някои хора се шегуваха, че на върха на държавното обвинение застава деветото джудже. Намек за множеството данни, които свързват Сарафов с аферата „Осемте джуджета“. Ако направим аналогия с тогавашната ситуация, сега можем да се пошегуваме, че май ще се окажем със Снежанка – главен прокурор.

Пленумът на ВСС избра на поста втората заместничка на Сарафов – Магдалена Лазарова. Тя ще встъпи в длъжност, след като на 22 октомври изтекат шестте месеца на Ваня Стефанова. Стефанова е другата заместничка на Сарафов, която пое изпълнението на функциите на главен прокурор след неговото оттегляне през април.

В началото използвах метафората за Снежанка и тук идва въпросът – какво свързва Магдалена Лазарова с „Осемте джуджета“?

Тя е дългогодишен прокурор, но между 2017 и 2022 облича съдийската тога, за да влезе в натоварения, по онова време, Апелативен специализиран съд.

През лятото на 2019 г. Магдалена Лазарова е един от спецсъдиите, които задържат на втора инстанция за постоянно в ареста Явор Златанов. Това е синът на Илия Златанов, станал основен потърпевш в аферата „Осемте джуджета“, след като се обръща към Петьо Петров – Еврото с молба за съдействие, за да реши семеен спор за контрола над асансьорния си бизнес.

През 2020 г. Антикорупционният фонд разкри как намесата на Петьо Еврото провокира бързи действия на спецпрокуратурата срещу сина Явор, който е в конфликт с баща си Илия. От сина са иззети злато и голяма сума пари, а бащата е принуден да прехвърли част от бизнеса си под контрола на Еврото и тогавашната му жена Любена Павлова. Накрая у тях се оказват и златото, и парите, иззети от Златанов-син.

Това се случва, докато Явор Златанов развива бъбречна недостатъчност в ареста. Въпреки тежкото му състояние, нито спецпрокуратурата, нито спецсъдът благоволяват да го пуснат на свобода. Той има само един престой в болницата, след който отново е върнат зад решетките.

Златанов-син излиза от ареста чак през ноември 2019 г., когато вече е загубил единия си бъбрек, а другият е функционирал едва на 9%, показват медицински документи по делото му срещу прокуратурата, цитирани от правния сайт „Лекс“.

Именно продължителното задържане на Явор Златанов, довело включително до трайното му физическо увреждане, през юни стана причина прокуратурата да бъде осъдена от него за обезщетение от 100 000 евро. Сума, която ще платим всички ние.

Целият този сюжет се развива, след като Илия Златанов търси съдействие от Петьо Еврото на 27 юни 2019 г., а още на следващия ден тогавашният главен прокурор Иван Гешев обединява три преписки по жалби на Златанов-старши срещу сина му.

След уволнението на Гешев през 2023 г., Сарафов пое временно поста и даде едно гръмко обещание, свързано с “джуджетата” в прокуратурата, което си струва да припомним: „Изчистването, пълното изчистване на този казус ще води както до изчистването на цялата прокуратура, така и, надявам се, на мен самия.“ Това обаче никога не се случи.

Нещо повече – повдигнати в последните дни от мандата на Гешев обвинения срещу замесени в аферата „Осемте джуджета“ прокурори бяха свалени, след като Сарафов оглави прокуратурата.

В началото на 2024 г. беше убит Мартин Божанов – Нотариуса, сочен като нещо като конкурент в търговията с влияние на междувременно изчезналия Петьо Еврото. След убийството Сарафов публично намекна, че лично Гешев е замесен в незаконната дейност на тези два кръга, но той никога не беше разследван, нито обвинен.

Тогава Сарафов публично намекна и, че закритите през 2022 г. специализирани съдилища и прокуратури са участвали в незаконни схеми, но до конкретно разследване в тази посока също никога не се стигна.

Така стигаме до пролетта на 2025 г., когато Сарафов вече отдавна беше спрял да говори публично за Еврото, Нотариуса, Гешев и спецправосъдието, но номинира тъкмо бившата спецсъдийка Магдалена Лазарова за своя заместничка, а ВСС веднага я произведе в зам.-главна прокурорка, каквато е и до днес.

Покрай повишението ѝ преди година и половина сайтът BIRD оповести част от мотивите на състава на Лазарова в апелативния спецсъд, с които през 2019 г. в ареста е оставен Явор Златанов. От тях става ясно, че спецсъдиите приемат, че обвиненията по делото „страдат от доказателствен дефицит“, но едновременно с това е налице обосновано предположение за вменените престъпления, „произтичащо от наказауемостта им“.

Казано с други думи – няма достатъчно доказателства, но обвиненията са тежки и само по себе си това е достатъчно за задържане. Въпреки че обвиняемият е след бъбречна операция. Освен Лазарова, на това мнение е и колежката ѝ Красимира Костова. Третият спецсъдия в състава е на особено мнение, но се явява малцинство и Златанов-младши остава в ареста.

Това епизодично участие на Магдалена Лазарова в аферата „Осемте джуджета“ обаче далеч не е единственият момент от кариерата ѝ, който си струва да се отбележи.

Тя е от Благоевград и завършва право в местния Югозападен университет, чийто възпитаник е самият Делян Пеевски. Между 1998 и 2010 Лазарова расте плавно в прокурорската йерархия в родния ѝ Благоевград, а в началото на 2011 г. рязко се издига до зам.-ръководител на Софийската апелативна прокуратура.

През следващата 2012 г. следва още по-блясково повишение. Лазарова става член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, след като е номинирана от ДПС. По това време управлява първото правителство на Бойко Борисов и ГЕРБ попълва по-голямата част от квотата на депутатите в съвета. ДПС вкарва във ВСС само две свои номинации – освен Лазарова, влиза и Васил Петров, известен най-вече с това, че е баща на първата жена, от която Пеевски има дете.

Лазарова и Петров веднага стават част от тогавашното мнозинство във ВСС, което произвежда редица исторически назначения. Той, например, избра Сотир Цацаров за главен прокурор, а Борислав Сарафов за негов заместник.

Почти веднага, след като Цацаров оглави прокуротурата, Петьо Еврото пък оглави Столичната следствена служба. Именно там се водеше, например, разследването на източването на КТБ, което никога не откри следи от Пеевски в този казус. Това разследване го водеше Гешев, който пък застъпи след Цацаров начело на прокуратурата.

След Гешев дойде ерата на временните главни прокурори, в която досега през кабинета на четвъртия етаж в Съдебната палата в София се извървяха Сарафов и Стефанова, а сега явно идва ред на Лазарова.

През шестте месеца на Ваня Стефанова реално нищо не се промени и не беше дадена индикация, че прокуратурата може да понечи да разсее поне част от съмненията за собствената си зависимост от политици и сенчести брокери на влияние. Биографията на Магдалена Лазарова също не дава поводи за надежда, че това може да се промени.

Така остава да се надяваме на промяна с избора на новия ВСС, която ще трябва да избере и нов главен прокурор.

Освен ако процедурата не вземе да зацикли и добрите намерения на правителството на Румен Радев не се озоват в кръглата папка. Там, където Сарафов и компания всъщност пратиха целия казус „Осемте джуджета“.