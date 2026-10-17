17.10.2026 | 15:28

Свалиха Станка Златева със скандали! Борбата има нов шеф

Досегашният председател и нейни поддръжници напуснаха залата в знак на протест

Тодор Ангелов беше избран за президент на Българска федерация по борба (БФ Борба) по време на Общото събрание на организацията. То се проведе в Националната спортна академия „Васил Левски“ и не мина без скандали, като имаше доста нападки.

Общото събрание започна с реч на председателя Станка Златева, която заяви, че е „изпълнила всички ангажименти, които е поела“, и че в един мъжки спорт е видяла „лицемерие и предателства“. След това тя отстъпи микрофона на желаещи да се изкажат.

Първи на подиума се качи бившият член на УС Георги Мърков, който последва редица свои колеги и напусна ръководния орган през октомври. Той каза, че е „предупреждавал многократно Станка за нейното обкръжение“ и призова българската борба „да не става за смях“.

Последваха гласувания за преброители и протоколчици, а за председател бе назначен Белчо Горанов. Той отчете присъстващи 126 от 139 активни клуба и те избраха с мнозинство явно гласуване. Последва дълга почивка, след която бяха освободени от длъжност членовете на УС на БФ Борба.

След почивката обаче бе повдигнат въпрос относно регистрацията на клубовете и дали има грешки в списъците, а след това Златева и нейни поддръжници напуснаха залата в знак на протест. Горанов обаче заяви, че налице са 112 от 126 клуба и продължи Общото събрание.

Бяха освободени досегашните членове на УС, след което Тодор Ангелов излезе на трибуната и каза, че „разединението трябва да приключи“. Той предложи в новия УС да влязат Рахмат Сукра, Белчо Горанов, Валентин Гецов, Евгени Стамов, Георги Калчев, Иво Ангелов, Гриша Ганчев, Армен Назарян, Мирослав Гочев, Николай Дачев, Цоло Божилски и Станислав Трендафилов. Предложението бе прието с голямо мнозинство.

По следващата точка Златева бе освободена от длъжност и отговорност с пълно единодушие, а Ангелов бе избран с 94 гласа „За“.

„За мен това е голяма отговорност. С всички възможни средства, близки и хора, които искат да помагат на борбата, ще успеем. Това иска време. Трябва да инвестираме в младежите, да има повече лагери и състезания. За да има повече българи, трябва да се обърне внимание на децата. Благодаря ви. Готов съм на диалог с всеки, приемам и критики, и похвали“, каза Тодор Ангелов.