26.09.2026 | 10:40

Петър Волгин вдига палат на морето

Кандидатът за вицепрезидент от „Възраждане“ скоро ще стане съсед по имение на своя вожд Костя Копейкин

Петър Волгин стартира мащабен строеж на луксозно имение в живописното селище Камен бряг.

Бъдещата триетажна сграда ще разполага с просторни стаи, които разкриват невероятна гледка към морския хоризонт. Финансирането на скъпия имот идва от внушителните му евродепутатски доходи. Докато усърдно защитава интересите на Русия и громи политиката на Европейския съюз, бившият журналист получава огромни месечни възнаграждения от европарламента. Тези баснословни суми му позволяват безпроблемно да инвестира в скъпоструващи недвижими имоти по родното Черноморие, пише столичен таблоид.

Интересен факт около новия проект е, че парцелът е придобит без видими финансови разходи според публичните му декларации. Въпреки сериозните си финансови възможности, евродепутатът често демонстрира крайна скромност при други житейски обстоятелства. По време на съдебен процес, заведен от близки на жертви на комунистическия режим заради негови публикации във фейсбук, той поиска назначаване на служебен адвокат поради лични затруднения.

Този двоен стандарт предизвиква огромно обществено недоволство сред обикновените български граждани, които с труда си финансират евродепутатските му заплати.

Изграждането на морската резиденция ще го превърне в близък съсед на неговия политически лидер Костадин Костадинов. Двамата видни представители на партия „Възраждане“ ще се радват на морския бриз в непосредствена близост един до друг. Докато партийният вожд вече обитава впечатляващ имот в Тюленово, неговият верен сподвижник съвсем скоро ще завърши собствения си палат. Така политическата им дейност успешно се съчетава с мащабно строителство на черноморския бряг, осигурявайки им дългогодишен комфорт и спокойствие за бъдещите им старини далеч от шума.