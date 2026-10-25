25.10.2026 | 21:05

Платена стъкмистика: Поредният смазващ провал на социолозите

Къде се стопиха 20% разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров?!

Поредният грандиозен провал на социологическите агенции у нас е новината от първия тур на президентския вот.

Немощта на специалистите, допитващи се до електората през последните седмици, при това в активната фаза на кампанията, лъсна тази вечер със смазващи разлики между предвижданото и реалното. Между 20 и 25 процента разлика пророкуваха като врачки пред кристално кълбо социолозите от всички агенции в последния месец – и изведнъж се стопиха до фрапиращите едва 0,6 на сто между Илияна Йотова и Андрей Гюров. Такива са данните им от първите екзит полове тази вечер – нищо общо с проучванията, коментира „Лупа“.

Най-умопомрачаващият пример идва от „Маркет линкс“, която по поръчка на Би Ти Ви преди 2 седмици обяви, че е преслушала над 1000 избиратели и че според техните сведения Йотова води пред Гюров с… 20 процента. А днес обяви едва 0,6 на сто – под статистическата грешка…

И „Галъп“ твърдеше, че двамата, отправящи се към балотажа идната седмица претенденти за „Дондуков“ 2 ги дели близо 15-16 на сто марж, докато днес извади данни за под 3% в полза на Йотова.

14,5 беше разликата и на „Мяра“ уж непосредствено преди вота, при твърдо 3 на сто, измерени днес от Първан Симеонов.

„Тренд“ обяви около 19% разлика преди ден и половина между двойката Йотова-Кирил Вълчев и Гюров-Георги Кандев. А днес екзит половете й отчитат едва под 4 на сто.

Провалът на социолозите е налице и по отношение на предвидената избирателна активност. Повечето смятаха, че тя ще се доближи до тази от миналия президентски вот, когато 40,4 се явиха пред урните. И никой не посмя да предположи сред специалистите, че само малко над 20 процента от имащите право на глас ще го упражнят днес – двойно по-малко.