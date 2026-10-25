25.10.2026 | 19:04

Почина бившият депутат Александър Джеров

Тъжната новина съобщи Георги Марков

Почина Александър Джеров, бивш депутат и юрист. Той си е отишъл на 97 години. Новината съобщи конституционния съдия Георги Марков в социалните мрежи. „Бог да прости Александър Джеров! Голям юрист, благороден човек, верен приятел!“, написа бившият конституционен съдия.

Проф. д-р Александър Джеров е роден на 27 юни 1929 г. в гр. София. Завършва право в Софийския университет, след което работи като адвокат. През 1979 г. защитава пред Висшата атестационна комисия (ВАК) дисертация на тема „Принципът на автономията на волята в международното частно право“, а през 1995 г. ВАК му присъжда академичната длъжност професор. Проф. Джеров е сред основателите на департамент „Право“ на Нов български университет, един от най-добрите юристи в областта на вещното право и изтъкнат парламентарист. Титуляр е на курсовете: Гражданско право, Вещно право и Правен режим на кадастъра и устройство на територията. През 2001 г. проф. Александър Джеров е удостоен със званието „Почетен професор на Нов български университет“ за цялостен принос в утвърждаването на департамент „Право“ и развитието на университета.

През 1989 година става член на възстановената Радикалдемократическа партия, тогава член на Съюза на демократичните сили, а от 1993 година е неин заместник-председател. През 1995 година напуска ръководството на партията, а през 1996 година преминава в Демократическата партия, през 2000 – 2006 година е и неин заместник-председател.

Той е депутат в 7-ото Велико народно събрание, както и в 36-ото, 37-ото и 38-ото Народно събрание. В 38-ото НС заема поста заместник-председател на парламента.