25.10.2026 | 23:10

Краят на една епоха: Вучич загуби изборите в Сърбия

Избирателната активност достигна рекордните 69%

Досегашният президент на Сърбия Александър Вучич призна поражението си на завършилите парламентарни избори, на които той беше водещ кандидат на своята Сръбска прогресивна партия (СНС). Студентската листа „Студентите побеждават“, формирала се покрай масовите антиправителствени протести, сложи край на властта на Вучич и СНС, която продължи 14 години.

Все още не разполагаме с окончателните резултати. Искам да ви кажа, че въз основа на стратифицирана извадка е ясно, че сме загубили тези избори. Списъкът на студентската блокада спечели; те ще имат между 135 и 140 места, а ние имаме около 105. Никой друг не влезе в събранието. Възможно е, да, унгарците от Войводина са влезли с 3 места, а албанците – с 1 място. И така, ние имаме около 1 720 000 гласа – казвам ви това въз основа на извадката, но това е напълно без значение. Те имат около 2 200 000 гласа“, заяви Вучич.

Сърбия избра днес 250-те депутати в Народната скупщина на предсрочни парламентарни избори. До вота се стигна след като Александър Вучич подаде оставка като президент на 27 септември.

Прогнозите бяха силно противоречиви. През юни проучване на CRTA и Станфордския университет даде 44,9% за студентите и 35,7% за СНС. „Фактор Плюс“ през септември отчете 48,6% за СНС и 37,1% за студентите. Най-новото проучване на „Ипсос“ от 22 октомври, поръчано от управляващата листа, дава 47,4% за СНС срещу 40,0%. НСПМ пък отчете 44,5% за студентите и 42,7% за листата на Вучич. Платформата Polymarket оценява шанса на листата на Вучич за победа на около 70%.

Избирателната активност в Сърбия е достигнала 69%. Към 14:00 часа 49,23 процента са гласували в автономната област Войводина (Северна Сърбия) , 47,55 процента в Белград, 44,95 процента в Шумадия и Западна Сърбия и 44,04 процента в Южна и Източна Сърбия.

На предишните парламентарни избори, проведени на 17 декември 2023 г., избирателната активност в Сърбия към 14:00 ч. е била 32,38 процента.