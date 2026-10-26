26.10.2026 | 15:05

Почина дете от футболната академия на Христо Стоичков в Етрополе

Малкият Росен е роден през 2016 г.

Трагична вест разтърси българския футбол и спортната общност в Етрополе. Почина малкият Росен, роден през 2016 г., който бе част от футболната школа на легендата Христо Стоичков.

Новината за смъртта на детето бе потвърдена официално чрез каналите на местния клуб и академията. От ръководството изразиха дълбоката си скръб от загубата на едно дете, изпълнено с мечти и любов към футбола. В памет на Росен всички предстоящи тренировки в школата ще започват с едноминутно мълчание.

„С огромно прискърбие и съкрушени сърца споделяме, че ни напусна едно от нашите деца – слънчевият Росен от набор 2016. Няма думи, които да опишат болката от загубата“, написаха от академията на Христо Стоичков, като изказаха съболезнования на семейството и близките на момчето.

Етрополе е важен център за развитието на млади футболни таланти под егидата на Стоичков.